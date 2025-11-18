Οι νέες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα – Πού εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέα φάση μπαίνει η έρευνα για την διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά το αιματηρό περιστατικό. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή παρά το γεγονός ότι δύο άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί, με τις διωκτικές αρχές να πραγματοποιούν σειρά στοχευμένων ενεργειών.

Κατόπιν εντολής της ανακρίτριας Καλαμάτας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν χθες, έφοδο σε τρία καταστήματα στην Αθήνα, τα οποία διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας, στενός φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζώντα της επίθεσης. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ήταν το άτομο στο οποίο απευθύνθηκε ο ανιψιός αμέσως μετά τη δολοφονία του 68χρονου.

Στη ΓΑΔΑ για κατάθεση ο φίλος του ανιψιού

Σε ένα από τα καταστήματα του 32χρονου φαίνεται πως εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Κατά καιρούς εργαζόταν και ο άλλος κατηγορούμενος. Κατά την έφοδο οι Αρχές αναζήτησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έγγραφα, εξετάζοντας ενδεχόμενη χρήση εφαρμογών από τους εμπλεκομένους. Παράλληλα, ζητήθηκε η παράδοση του κινητού τηλεφώνου του επιχειρηματία στην Αστυνομική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο επιχειρηματίας έχει συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και σήμερα (18/11) αναμένεται να προσέλθει στη ΓΑΔΑ για κατάθεση.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημα του, υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», αναφέρει στη δήλωση του ο δικηγόρος του Μ. Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Αστυνομίας προχώρησε σε νέα έρευνα τόσο στον χώρο του κάμπινγκ όσο και στην οικία όπου διέμεναν τα δύο θύματα της άγριας δολοφονίας, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια ξανά ο ανιψιός και η φίλη του

Την ίδια ώρα, στα δικαστήρια της Καλαμάτας κλήθηκε να καταθέσει για τρίτη φορά η 22χρονη φίλη του 33χρονου ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα του φονικού.

Η νεαρή γυναίκα, που βρισκόταν στο κάμπινγκ το βράδυ του εγκλήματος, έδωσε πολύωρη κατάθεση στην ανακρίτρια, απαντώντας σε κρίσιμες ερωτήσεις. Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκε και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.