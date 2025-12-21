Για περισσότερες από 9 ώρες βρέθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο 30χρονος άνδρας που θεωρείται από την Ελληνική Αστυνομία ως «συνεργός» των ηθικών και φυσικών αυτουργών.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των προσώπων που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή στους πέντε.

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων που έφτασαν στη Φοινικούντα από την Αθήνα για να δολοφονήσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Ειδικότερα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να παρείχε στους φυσικούς αυτουργούς τις κατάλληλες οδηγίες για τη μετάβασή τους στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Από την πλευρά του ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Παρά το γεγονός ότι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή πέντε άτομα, ως φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται δύο γυναίκες, από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η μία εκ των δύο γυναικών είναι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φεύγει από το χώρο της δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά πριν μπει ο 22χρονος δράστης, ενώ από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος κάλεσε τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Και η δεύτερη γυναίκα που εξετάζεται είναι και αυτή από το περιβάλλον του 33χρονου, που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος της.

Νέες κατηγορίες για τον εκτελεστή

Παράλληλα, ενώπιον των Αρχών αναμένεται να βρεθούν και οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, μιας και ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός.