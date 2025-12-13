Μπορεί η ανακρίτρια να έχει αποσαφηνίσει το ρόλο των εμπλεκομένων στη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη, ωστόσο η έρευνα δεν σταματά.

Ειδικότερα, μετά τα δύο εντάλματα σύλληψης για ηθική αυτουργία -σε βάρος του 33χρονου ανιψιού του θύματος και ενός 32χρονου επιχειρηματία και στενού φίλου του 33χρονου, αλλά και το ένταλμα για συνέργεια που παραμένει ανεκτέλεστο καθώς το άτομο βρίσκεται στο εξωτερικό, η ανακρίτρια Καλαμάτας βάζει δύο ακόμα πρόσωπα στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Δύο γυναίκες ερευνά η ανακρίτρια

Πρόκειται για δύο γυναίκες, από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού που θα εξεταστεί αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος.

Όπως ανέφερε το MEGA, η μία εκ των δύο γυναικών είναι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φεύγει από το χώρο της δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά πριν μπει ο 22χρονος δράστης, ενώ από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος κάλεσε τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Και η δεύτερη γυναίκα που εξετάζεται είναι και αυτή από το περιβάλλον του 33χρονου, που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος της.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθούν για να απολογηθούν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Αίτημα για αναπαράσταση

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξεταστεί και το αίτημα συγγενών του 68χρονου θύματος για αναπαράσταση της σκηνής της δολοφονικής επίθεσης, καθώς έχουν προκύψει νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, ο 22χρονος που αρχικά θεωρήθηκε συνεργός φαίνεται πως είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και ο ρόλος του 33χρονου ανιψιού.

Επίσης, η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη ζητά από την ανακρίτρια να δώσει εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο της έκτασης του κάμπινγκ καθώς όπως σημειώνει υπάρχουν χώροι (όπως σοφίτες και πηγάδια) που μπορεί να εντοπιστούν στοιχεία για το διπλό φονικό.

Υπενθυμίζεται άλλωστε, ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο που χρησιμοποίησε ο 22χρονος για να σκοτώσει τους δύο άνδρες, κάτι που αν βρεθεί θα βοηθήσει το έργο των Αρχών.