13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 21:36

Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Η ανακρίτρια Καλαμάτας αναμένεται να εξετάσει το ρόλο που μπορεί να έπαιξαν στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα δύο ακόμη πρόσωπα από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού.

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Συναισθηματικά ευφυής σύντροφος: Τα 3 χαρακτηριστικά του

Spotlight

Μπορεί η ανακρίτρια να έχει αποσαφηνίσει το ρόλο των εμπλεκομένων στη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη, ωστόσο η έρευνα δεν σταματά.

Ειδικότερα, μετά τα δύο εντάλματα σύλληψης για ηθική αυτουργία -σε βάρος του 33χρονου ανιψιού του θύματος και ενός 32χρονου επιχειρηματία και στενού φίλου του 33χρονου, αλλά και το ένταλμα για συνέργεια που παραμένει ανεκτέλεστο καθώς το άτομο βρίσκεται στο εξωτερικό, η ανακρίτρια Καλαμάτας βάζει δύο ακόμα πρόσωπα στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Δύο γυναίκες ερευνά η ανακρίτρια

Πρόκειται για δύο γυναίκες, από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού που θα εξεταστεί αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος.

Όπως ανέφερε το MEGA, η μία εκ των δύο γυναικών είναι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φεύγει από το χώρο της δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά πριν μπει ο 22χρονος δράστης, ενώ από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος κάλεσε τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Και η δεύτερη γυναίκα που εξετάζεται είναι και αυτή από το περιβάλλον του 33χρονου, που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος της.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, ενώ τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθούν για να απολογηθούν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Αίτημα για αναπαράσταση

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εξεταστεί και το αίτημα συγγενών του 68χρονου θύματος για αναπαράσταση της σκηνής της δολοφονικής επίθεσης, καθώς έχουν προκύψει νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, ο 22χρονος που αρχικά θεωρήθηκε συνεργός φαίνεται πως είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και ο ρόλος του 33χρονου ανιψιού.

Επίσης, η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη ζητά από την ανακρίτρια να δώσει εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο της έκτασης του κάμπινγκ καθώς όπως σημειώνει υπάρχουν χώροι (όπως σοφίτες και πηγάδια) που μπορεί να εντοπιστούν στοιχεία για το διπλό φονικό.

Υπενθυμίζεται άλλωστε, ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο που χρησιμοποίησε ο 22χρονος για να σκοτώσει τους δύο άνδρες, κάτι που αν βρεθεί θα βοηθήσει το έργο των Αρχών.

Economy
Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Χρέος: Βάζει την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση μόνιμης πίεσης 

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

Τεχνητή νοημοσύνη: Η αγορά chip AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την Κυριακή – Οι τελευταίες μαρτυρίες
Συναγερμός στις Αρχές 13.12.25

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στο Ηράκλειο - Οι τελευταίες μαρτυρίες

Ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο - Τι λέει η γειτόνισσα που τον είδε να φεύγει από το σπίτι του - Πού εθεάθη ο νεαρός γιατρός τελευταία φορά

Σύνταξη
ΕΟΠΥΥ: Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού
Τι φταίει 13.12.25

Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ

Xιλιάδες ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξέταση υπερήχων καθώς μέσω ΕΟΠΥΥ διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν από Φεβρουάριο - Μάρτιο και κάποιοι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν

Σύνταξη
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;
Θέλεις δράμα; 13.12.25

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η ταινία «The Drama» κάνει κύκλους γύρω από τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς

LIVE: Άρσεναλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουλβς για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 13.12.25

Κρήτη: Ξεκίνησε η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Κυριακής οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρχικά στην έδρα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και από εκεί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!

Πρόκριση στους «8» του Champions League εξασφάλισε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και μαζί «αγκάλιασε» την πρώτη θέση στον όμιλο, μετά τη νίκη με 20-9 επί του Αλίμου ΝΑΣ για την 4η αγωνιστική.

Σύνταξη
Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel
Αθάνατα όνειρα 13.12.25

Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel

Η Bhavitha Mandava μετακόμισε από την Ινδία στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει, έχοντας στις πλάτες της ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο μέχρι που, ένας scouter μοντέλων την εντόπισε στο μετρό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 13.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολα, με τρία γκολ στο ημίχρονο οι Κρητικοί (vid)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολα, με τρία γκολ στο ημίχρονο οι Κρητικοί (vid)

Ο ΟΦΗ πέτυχε και τρία τέρματά του στο πρώτο ημίχρονο (16′, 45+4′ Σαλσίδο, 45πεν. Φούντας) κι έτσι πήρε εύκολη νίκη με 3-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
Γερμανία: Στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία, για να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
Κλιμάκωση 13.12.25

Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία

Στόχος της αποστολής είναι να βοηθήσουν τη Βαρσοβία να ενισχύσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, θα κάνουν τεχνικές εργασίες.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας

LIVE: Κηφισιά – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Αστέρας για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Οσασούνα για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

