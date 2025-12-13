newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 15:31
Φοινικούντα: «Από το 2024 ήταν στημένο το σχέδιο της δολοφονίας» – Αποκαλύψεις από την ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

«Ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε... Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα» - Νέες δηλώσεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Για ένα «διαβολικό σχέδιο» από τον Αύγουστο του 2024 κάνει λόγο η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση μετά τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου και του επιχειρηματία φίλου του ως ηθικών αυτουργών.

Στο μεταξύ, ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο 22χρονοι.

«Πρόκειται για ένα διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, όχι τους δύο τελευταίους μήνες αλλά απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί τη Δευτέρα (15/12), είπε ότι είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του τις κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», δήλωσε στον Alpha, τονίζοντας πως «ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε. Μου λέει τρέμοντας, “πώς με βλέπεις, είμαι ταραγμένος;”. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα».

Σύμφωνα με την ίδια, το 68χρονο θύμα «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του» εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό «θειούλης»».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η ανιψιά του θύματος περιγράφει ότι της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να παγώσει η υπόθεση».

Κατά την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου που έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός»

Στην αποκάλυψη πως υποψιάζονταν τον ανιψιό πίσω από το σχέδιο της δολοφονίας προχώρησε και αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», ανέφερε στο «Φως στο Τούνελ» για την απόπειρα δολοφονίας.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…»

Όπως είπε, με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διατηρούσε τόσο φιλικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις και αυτός ήταν ο λόγος που τον ειδοποίησε άμεσα όταν είδε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, 1:30 το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνέχισε.

Στο ερώτημα γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», είπε χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», είπε και κατέληξε με νόημα: «Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».

Business
Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Τεχνολογία
Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Disney: Η επένδυση 1 δισ. στην OpenAI – Η νέα εποχή στα media

Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Κάμπινγκ 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα
Φωτογραφίες και βίντεο 10.12.25 Upd: 13:56

Ρίψη χημικών από τα ΜΑΤ στη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου - Κλούβες μπλόκαραν εκτός από αγρότες και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 13.12.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκλάντμπαχ - Βόλφσμπουργκ για τη 14η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Volley League Γυναικών 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την Κυριακή – Οι τελευταίες μαρτυρίες
Συναγερμός στις Αρχές 13.12.25

Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στο Ηράκλειο - Οι τελευταίες μαρτυρίες

Ο 33χρονος εργαζόταν ως ειδικευόμενος ΩΡΛ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο - Τι λέει η γειτόνισσα που τον είδε να φεύγει από το σπίτι του - Πού εθεάθη ο νεαρός γιατρός τελευταία φορά

Σύνταξη
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Γρίπη: Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών – Καμπανάκι επιστημόνων
Καμπανάκι επιστημόνων 13.12.25

Επιστρέφουν οι μάσκες στη Βρετανία μετά από ρεκόρ νοσηλειών εξαιτίας της γρίπης

Σύμφωνα με τους επικεφαλής του NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη που εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Νοτιοδυτική Αγγλία έχει αυξηθεί κατά 76% την περασμένη εβδομάδα - Σύσταση για χρήση μάσκας

Σύνταξη
Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;
Don't be a d!ck 13.12.25

Γιατί ο Ολλανδός David Vunk θα τρώει και θα πίνει μαργαρίτα την Κυριακή στα Εξάρχεια;

Αν αναρωτιέσαι τι χρειάζεται για να ανάψει πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο street party, η απάντηση αυτή τη φορά είναι απλή: έναν Ολλανδό θρύλο στα decks, 599 κομμάτια μαργαρίτας και μια Φειδίου που δεν παίρνει «ανάσα»

Σύνταξη
Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ο Μπενζεμά μίλησε και στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»

Ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά πήρε θέση υπέρ του Τσάμπι Αλόνσο σχετικά με όσα έχουν εκτυλιχθεί το τελευταίο διάστημα με την αγωνιστική εικόνα της «βασίλισσας».

Σύνταξη
ΕΟΠΥΥ: Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού
Τι φταίει 13.12.25

Ασθενείς που χρειάζονται άμεσα υπερηχογράφημα δεν βρίσκουν ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ

Xιλιάδες ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για εξέταση υπερήχων καθώς μέσω ΕΟΠΥΥ διαθέσιμα ραντεβού υπάρχουν από Φεβρουάριο - Μάρτιο και κάποιοι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν

Σύνταξη
Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς
Πού ποντάρουν 13.12.25

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς

Το τέταρτο τρίμηνο είναι το κρισιμότερο σε πωλήσεις για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την Black Friday και με την εορταστική περίοδο να ακολουθεί

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός
Πόλο 13.12.25

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση ΟΦΘ – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»

Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Ρούμπιο στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος από την Athens Kallithea στου Ρέντη, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, όμως οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 0-0.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια
La Liga 13.12.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
