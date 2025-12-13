Για ένα «διαβολικό σχέδιο» από τον Αύγουστο του 2024 κάνει λόγο η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση μετά τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου και του επιχειρηματία φίλου του ως ηθικών αυτουργών.

Στο μεταξύ, ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο 22χρονοι.

«Πρόκειται για ένα διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, όχι τους δύο τελευταίους μήνες αλλά απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί τη Δευτέρα (15/12), είπε ότι είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του τις κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», δήλωσε στον Alpha, τονίζοντας πως «ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε. Μου λέει τρέμοντας, “πώς με βλέπεις, είμαι ταραγμένος;”. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα».

Σύμφωνα με την ίδια, το 68χρονο θύμα «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του» εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό «θειούλης»».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η ανιψιά του θύματος περιγράφει ότι της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να παγώσει η υπόθεση».

Κατά την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου που έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός»

Στην αποκάλυψη πως υποψιάζονταν τον ανιψιό πίσω από το σχέδιο της δολοφονίας προχώρησε και αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», ανέφερε στο «Φως στο Τούνελ» για την απόπειρα δολοφονίας.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…»

Όπως είπε, με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διατηρούσε τόσο φιλικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις και αυτός ήταν ο λόγος που τον ειδοποίησε άμεσα όταν είδε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, 1:30 το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνέχισε.

Στο ερώτημα γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», είπε χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», είπε και κατέληξε με νόημα: «Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».