Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού, το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μετά τη σύλληψη των δύο 22χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη, η Ελληνική Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη και έναν 32χρονο φίλο του επιχειρηματία ως ηθικούς αυτουργούς στη διπλή δολοφονία.

Οι ρόλοι των τριών

Λίγα 24ωρα μετά τις δύο τελευταίες συλλήψεις, και ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που βρίσκεται στο εξωτερικό ως συνεργός, όλο και περισσότερα στοιχεία για το διπλό έγκλημα βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, το MEGA παρουσίασε στοιχεία από το κατηγορητήριο, με το οποίο η ανακρίτρια προχώρησε στα εντάλματα σύλληψης, σκιαγραφώντας τον ρόλο του καθενός στο διπλό φονικό.

Οι κατηγορίες για τον ανιψιό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του:

• Μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη των δύο φυσικών αυτουργών, ζητά φορτικά και έπεισε τον 22χρονο να κάνει το έγκλημα.

• Επικοινωνεί με πακιστανικό κινητό με τον 22χρονο Χ.Τ. για την έλευσή του όσο και την ακριβή άφιξή του στον χώρο του κάμπινγκ.

Ερώτημα παραμένει αν φιλοξένησε τον δολοφόνο μετά το έγκλημα, ενώ είναι γνωστό ότι την επόμενη ημέρα πήγε τον 22χρονο Χ.Τ. στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

«Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα. Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Οι κατηγορίες για τον εργοδότη

Για τον 32χρονο εργοδότη των δύο 22χρονων και επιστήθιο φίλο του ανιψιού, το κατηγορητήριο αναφέρει πως:

• Προηγούμενη και μέρα εγκλήματος δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ.

• Μετά το φονικό κανονίζει με ανιψιό και τη σύντροφό του πώς θα φύγει ο 22χρονος αλλά και τι θα πουν στις Αρχές.

«Το βράδυ της παραμονής και καθόλη τη διάρκεια της μέρας του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο Χ.Τ. τόσο απευθείας ο ίδιος όσο και μέσω του συνεργάτη του, του τρίτου κατηγορούμενου, με πακιστανικά κινητά, ενώ αμέσως μετά το διπλό φονικό έως και την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα με τον ανιψιό και τη σύντροφο του ανιψιού, προκειμένου να μεθοδεύσουν τόσο το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης του ανιψιού στο Α.Τ. Πύλου όσο και την ασφαλή διαφυγή του 22χρονου».

Οι κατηγορίες για το τρίτο πρόσωπο

Στα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια, με τα δύο να έχουν ήδη εκτελεστεί, υπάρχει και ένα τρίτο που αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο:

• Δίνει οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ. πώς θα πάει στη Φοινικούντα.

• Ενημερώνει τον ηθικό αυτουργό – εργοδότη.

«Γνωρίζοντας τον ανθρωποκτόνο δόλο του 22χρονου Χ.Τ., του έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή του από την Αθήνα στη Φοινικούντα, συνομιλώντας με αυτόν τόσο αμέσως πριν συναντηθεί με τον άλλο 22χροονο για να ξεκινήσουν από την Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ και να κάνουν το έγκλημα. Οι συνομιλίες γίνονταν με πακιστανικό κινητό και στη συνέχεια ενημέρωσε στις 20:15 τον ηθικό αυτουργό και εργοδότη».