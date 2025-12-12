Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας για τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ο ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί» (ο ανιψιός κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία).

Τα συντριπτικά στοιχεία

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι καταθέσεις των δύο νεαρών και το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στη νέα τροπή της έρευνας. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα, ενώ είχε πείσει το θύμα ότι πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Σημειώνεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και συνεργάτης του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

«Δέχομαι απειλές»

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’». «Ο θείος μου και ο επιστάτης πρέπει να δικαιωθούν», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

«Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση», είπε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη δικογραφία.

«Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος», συμπλήρωσε η κ. Φραγκάκη.