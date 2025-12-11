Φοινικούντα: Ο ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία – Ποιος είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Λίγες μέρες πριν συλληφθεί για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, ο κατηγορούμενος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είχε αναφερθεί στους ψιθύρους στην τοπική κοινωνία και για τις περίεργες συμπτώσεις, που τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο της έρευνας.

«Και με το θείο μου ζούσα καλύτερα απ’ ότι μπορώ να ζήσω χωρίς το θείο μου» σημείωσε μιλώντας στο MEGA ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Πλέον, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, στην πιο δύσκολη και κομβική στιγμή της ζωής του, σε μια πορεία που μέχρι σήμερα, πέρασε από 40 κύματα, με τον ίδιο να αρνείται τα όσα του καταλογίζονται.

Το «στοιχείο» σύνδεσης με τη δολοφονία

Το κρίσιμο στοιχείο είχε να κάνει με το πρώτο του τηλεφώνημα μετά το έγκλημα, στο οποίο ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Αυτό έγινε στον επιχειρηματία φίλο του, που επίσης συνελήφθη για ηθική αυτουργία.

Όπως διαπιστώθηκε όμως, ο επιχειρηματίας γνώριζε καλά τους δύο πρώτους συλληφθέντες για το φονικό, καθώς υπήρξε εργοδότης τους.

Μια αλυσίδα περίεργη που είχε βάλει σε σκέψεις από την πρώτη στιγμή τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Προσπαθώ κι εγώ να βρω την άκρη. Δεν θέλω να προβώ σε λεπτομέρειες, κατινιές… Μιλάω αποκλειστικά όταν με ζητήσει η ανακρίτρια, όποτε με ζητήσει η Ελληνική Αστυνομία. Οι ανακρίβειες που βγαίνουν στις ειδήσεις δεν με αφορούν. Μου έχουν καταστρέψει την εικόνα μου, οκ το δέχομαι, αλλά η εικόνα μου αυτή είναι μόνο από ανακρίβειες. Άμα ήταν από κάποια απόδειξη σημαντική, προφανώς δεν θα σας μίλαγα εδώ, θα ήμουν ήδη μέσα. Τον πόνο μου τον γνωρίζω. Τώρα κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι που βγαίνουν και ζητάνε πράγματα πολλά, από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς φαίνεται… Δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος ξέρει την αλήθεια» είχε πει στο MEGA.

«Το τι έκανα με τον θείο μου και πόσο τον αγαπούσα ή πόσο με αγαπούσε, φαινόταν γιατί ήμασταν 30 χρόνια μαζί και μέναμε μαζί. Για κάθε ανακρίβεια που βγαίνει στις ειδήσεις έχω και μία απόδειξη στην Ελληνική Αστυνομία. Εκείνες οι μέρες ήταν για μένα οι χειρότερες της ζωής μου. Καθάριζα με γαλότσες τα αίματα του θείου μου. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι, και λένε: αχ τον τραμπούκο. Για να έρθει να ζήσεις κάποιος αυτό που ζω εγώ», δήλωνε ο ανιψιός πριν τη σύλληψή του.

Ποιος είναι ο 33χρονος

Ο κατηγορούμενος ανιψιός γεννήθηκε στη Φοινικούντα. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του, αδερφό του δολοφονημένου επιχειρηματία και μεγάλωσε με τη μητέρα του, η οποία δήλωνε ότι ο γιος της δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Το παιδί μου είναι αθώος. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος» είχε τονίσει.

Στα 20 χρόνια της ζωής του ο συλληφθείς αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα για να σπουδάσει. Το πλάνο που είχε στο μυαλό του όμως δεν υλοποιείται. Αντιμετωπίζει, όπως φαίνεται, μια σειρά από δυσκολίες, τις οποίες μαθαίνει και ο θείος του.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ο θείος είναι διαρκώς δίπλα στον ανιψιό του. Τον πείθει να επιστρέψει στη Φοινικούντα και να δουλέψουν μαζί, δίνοντάς του μάλιστα και μισθό.

Οι οικογενειακές τριβές

Τριβές κατά διαστήματα μπορεί να υπήρχαν, ωστόσο θείος και ανιψιός ήταν πολύ κοντά. Ο δολοφονημένος επιχειρηματίας τον θεωρούσε παιδί του και του το έδειχνε. Άκουγε τους προβληματισμούς του, τον συμβούλευε και ήθελε να έχει λόγο στα πάντα, λένε πηγές από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αυτό που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι η αιτία πίσω από την οργάνωση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Γιατί να θέλει ο 33χρονος νεκρό τον άνθρωπο που τον βοήθησε όσο λίγοι στο πέρασμα των χρόνων; Τι είχε να κερδίσει από τη στιγμή μάλιστα που ήταν ο βασικός κληρονόμος της περιουσίας του; Πώς εξηγείται η εμπλοκή του επιχειρηματία και ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στις νέες συλλήψεις;» είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Τι γίνεται με την περιουσία του ιδιοκτήτη

O 33χρονος παρέμεινε ίσως ο πιο αγαπητός συγγενής του δολοφονημένου επιχειρηματία. Του άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας του και οι λέξεις που επέλεξε για εκείνον στη διαθήκη του, μαρτυρούσαν τα αισθήματά του.

«Στον αγαπημένο ανιψιό μου, γιο του αποθανόντος αδερφού μου, λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη) αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων».

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας άφησε στον 33χρονο ανιψιό του, 36 στρέμματα από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα εκτιμώμενης αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα 17 στρέμματα στον «Πολυχώρο Στάδιον», αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων.

Μετά το έγκλημα, ο ανιψιός κράτησε το πολυτελές αυτοκίνητο του θείου του και με αυτό έκανε μετακινήσεις. Ήδη όμως βρισκόταν στο μικροσκόπιο της μεγάλης έρευνας.

<br />

Μιλώντας στο MEGA ο ποινικολόγος, Γιάννης Γλύκας, εξήγησε τι θα συμβεί με την περιουσία στη περίπτωση που ο καταδικαστεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

«Όσο κατηγορείται και μέχρι να καταδικαστεί, εάν καταδικαστεί παίρνει την κληρονομιά. Θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Αυτή είναι η μία πιθανότητα να χάσει την κληρονομιά. Η άλλη είναι να ασκήσουν αγωγή οι άλλοι κληρονόμοι για τη λεγόμενη αναξιότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και τώρα» σημείωσε.