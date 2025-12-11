newspaper
Φοινικούντα: Ο ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία – Ποιος είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Φοινικούντα: Ο ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία – Ποιος είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Φοινικούντα: Ο ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία – Ποιος είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Τι έλεγε ο ανιψιός για τις σχέσεις με τον θείο του και πώς μπορεί να χάσει την κληρονομιά.

Λίγες μέρες πριν συλληφθεί για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, ο κατηγορούμενος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είχε αναφερθεί στους ψιθύρους στην τοπική κοινωνία και για τις περίεργες συμπτώσεις, που τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο της έρευνας.

«Και με το θείο μου ζούσα καλύτερα απ’ ότι μπορώ να ζήσω χωρίς το θείο μου» σημείωσε μιλώντας στο MEGA ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Πλέον, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, στην πιο δύσκολη και κομβική στιγμή της ζωής του, σε μια πορεία που μέχρι σήμερα, πέρασε από 40 κύματα, με τον ίδιο να αρνείται τα όσα του καταλογίζονται.

Το «στοιχείο» σύνδεσης με τη δολοφονία

Το κρίσιμο στοιχείο είχε να κάνει με το πρώτο του τηλεφώνημα μετά το έγκλημα, στο οποίο ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Αυτό έγινε στον επιχειρηματία φίλο του, που επίσης συνελήφθη για ηθική αυτουργία.

Όπως διαπιστώθηκε όμως, ο επιχειρηματίας γνώριζε καλά τους δύο πρώτους συλληφθέντες για το φονικό, καθώς υπήρξε εργοδότης τους.

Μια αλυσίδα περίεργη που είχε βάλει σε σκέψεις από την πρώτη στιγμή τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Προσπαθώ κι εγώ να βρω την άκρη. Δεν θέλω να προβώ σε λεπτομέρειες, κατινιές… Μιλάω αποκλειστικά όταν με ζητήσει η ανακρίτρια, όποτε με ζητήσει η Ελληνική Αστυνομία. Οι ανακρίβειες που βγαίνουν στις ειδήσεις δεν με αφορούν. Μου έχουν καταστρέψει την εικόνα μου, οκ το δέχομαι, αλλά η εικόνα μου αυτή είναι μόνο από ανακρίβειες. Άμα ήταν από κάποια απόδειξη σημαντική, προφανώς δεν θα σας μίλαγα εδώ, θα ήμουν ήδη μέσα. Τον πόνο μου τον γνωρίζω. Τώρα κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι που βγαίνουν και ζητάνε πράγματα πολλά, από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς φαίνεται… Δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος ξέρει την αλήθεια» είχε πει στο MEGA.

«Το τι έκανα με τον θείο μου και πόσο τον αγαπούσα ή πόσο με αγαπούσε, φαινόταν γιατί ήμασταν 30 χρόνια μαζί και μέναμε μαζί. Για κάθε ανακρίβεια που βγαίνει στις ειδήσεις έχω και μία απόδειξη στην Ελληνική Αστυνομία. Εκείνες οι μέρες ήταν για μένα οι χειρότερες της ζωής μου. Καθάριζα με γαλότσες τα αίματα του θείου μου. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι, και λένε: αχ τον τραμπούκο. Για να έρθει να ζήσεις κάποιος αυτό που ζω εγώ», δήλωνε ο ανιψιός πριν τη σύλληψή του.

Ποιος είναι ο 33χρονος

Ο κατηγορούμενος ανιψιός γεννήθηκε στη Φοινικούντα. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του, αδερφό του δολοφονημένου επιχειρηματία και μεγάλωσε με τη μητέρα του, η οποία δήλωνε ότι ο γιος της δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Το παιδί μου είναι αθώος. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος» είχε τονίσει.

Στα 20 χρόνια της ζωής του ο συλληφθείς αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα για να σπουδάσει. Το πλάνο που είχε στο μυαλό του όμως δεν υλοποιείται. Αντιμετωπίζει, όπως φαίνεται, μια σειρά από δυσκολίες, τις οποίες μαθαίνει και ο θείος του.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ο θείος είναι διαρκώς δίπλα στον ανιψιό του. Τον πείθει να επιστρέψει στη Φοινικούντα και να δουλέψουν μαζί, δίνοντάς του μάλιστα και μισθό.

Οι οικογενειακές τριβές

Τριβές κατά διαστήματα μπορεί να υπήρχαν, ωστόσο θείος και ανιψιός ήταν πολύ κοντά. Ο δολοφονημένος επιχειρηματίας τον θεωρούσε παιδί του και του το έδειχνε. Άκουγε τους προβληματισμούς του, τον συμβούλευε και ήθελε να έχει λόγο στα πάντα, λένε πηγές από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αυτό που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι η αιτία πίσω από την οργάνωση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Γιατί να θέλει ο 33χρονος νεκρό τον άνθρωπο που τον βοήθησε όσο λίγοι στο πέρασμα των χρόνων; Τι είχε να κερδίσει από τη στιγμή μάλιστα που ήταν ο βασικός κληρονόμος της περιουσίας του; Πώς εξηγείται η εμπλοκή του επιχειρηματία και ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στις νέες συλλήψεις;» είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Τι γίνεται με την περιουσία του ιδιοκτήτη

O 33χρονος παρέμεινε ίσως ο πιο αγαπητός συγγενής του δολοφονημένου επιχειρηματία. Του άφησε το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας του και οι λέξεις που επέλεξε για εκείνον στη διαθήκη του, μαρτυρούσαν τα αισθήματά του.

«Στον αγαπημένο ανιψιό μου, γιο του αποθανόντος αδερφού μου, λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη) αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων».

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας άφησε στον 33χρονο ανιψιό του, 36 στρέμματα από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα εκτιμώμενης αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και άλλα 17 στρέμματα στον «Πολυχώρο Στάδιον», αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων.

Μετά το έγκλημα, ο ανιψιός κράτησε το πολυτελές αυτοκίνητο του θείου του και με αυτό έκανε μετακινήσεις. Ήδη όμως βρισκόταν στο μικροσκόπιο της μεγάλης έρευνας.

Μιλώντας στο MEGA ο ποινικολόγος, Γιάννης Γλύκας, εξήγησε τι θα συμβεί με την περιουσία στη περίπτωση που ο καταδικαστεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

«Όσο κατηγορείται και μέχρι να καταδικαστεί, εάν καταδικαστεί παίρνει την κληρονομιά. Θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Αυτή είναι η μία πιθανότητα να χάσει την κληρονομιά. Η άλλη είναι να ασκήσουν αγωγή οι άλλοι κληρονόμοι για τη λεγόμενη αναξιότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και τώρα» σημείωσε.

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες
Δίκη παρακολουθήσεων 11.12.25

Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Έρευνες σε έξι εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών κλιμακίου που συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφεραν πενιχρά αποτελέσματα, βρίσκοντας άδεια γραφεία προς ενοικίαση ή... απουσία ηλεκτρονικών συσκευών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στελέχους της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα της Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Σέλτικ – Ρόμα
Europa League 11.12.25

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα

LIVE: Σέλτικ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Ρόμα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Κατέρρευσε το όραμα της «Πόλης του Αθλητισμού» στη Μαδρίτη

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ατλέτικο και του Δήμου λόγω σοβαρών παρατυπιών στη διαδικασία - σε αβεβαιότητα το μέλλον της ανάπλασης γύρω από το Metropolitano.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 11.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.12.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
Σκανδαλώδες 11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο
Επαφές με νόημα 11.12.25

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τη Βενεζουέλα, Πούτιν και Λουκασένκο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στον Μαδούρο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, ενώ ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συναντήθηκε ξανά με τον απεσταλμένο του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα [βίντεο]
Γέφυρα του Ριάλτο 11.12.25

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση
Επικαιρότητα 11.12.25

Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Δραματικές συνθήκες 11.12.25

Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
