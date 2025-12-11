Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Στην ανακρίτρια Καλαμάτας οδηγούνται προκειμένου να απολογηθούν ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και ο 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας, μετά τη σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, καθώς θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» του σχεδίου της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, προκειμένου να λάβουν χρήματα από την κληρονομιά που θα άφηνε στον 33χρονο ανιψιό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα άφηνε στον ανιψιό του, γιο του αδελφού του, σχεδόν όλη την περιουσία του, που ανερχόταν σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αντέδρασε έντονα στην προσαγωγή του από τις Αρχές. «Τι είναι αυτά; Γιατί με έφεραν εδώ; Τι συμβαίνει; Τι δουλειά έχω εγώ εδώ; Δεν έχω κάνει τίποτα», φέρεται να είπε ο 33χρονος ανιψιός.

«Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα στοιχεία τα οποία έχουν οδηγήσει στην επέκταση της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου του, παρόλα αυτά αναμένουμε αύριο να δούμε τη δικογραφία», λέει ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, συμπληρώνοντας ότι «ο δρόμος θα είναι μεγάλος μέχρι το δικαστήριο, δεν μπορώ να γνωρίζω τα στοιχεία τα οποία έχει η ανακρίτρια».

Το κίνητρο που αναζητούσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όταν το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα έπεφταν νεκροί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης, μοναδικός μάρτυρας ήταν ο ανιψιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος θέλησε να «δώσει» χαρακτήρα ληστείας στο διπλό φονικό.

Ωστόσο, η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές, οι οποίες εδώ και δύο μήνες προσπαθούσαν να ξεδιπλώσουν το παζλ ενός καλοστημένου δολοφονικού σχεδίου.

Έτσι, κλήσεις από κινητά τηλέφωνα, μηνύματα και βιντεοληπτικό υλικό μπήκαν στο μικροσκόπιο και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Περα από τον ανιψιό και τον επιχειρηματία φίλο του, οι Αρχές αναζητούν και ένα άλλο άτομο που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό της Φοινικούντας.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος,

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

Για τον φίλο του ανιψιού και επιχειρηματία:

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού τηλεφώνου που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του ίδιου μήνα, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

«Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή»

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ωστόσο από το κατηγορητήριο είναι για τον ανιψιό του θύματος, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

«Για τον ανιψιό λέει ότι μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ».

«Πόλεμος» στην οικογένεια

Μέσα στην οικογένεια του θύματος έχει ξεσπάσει «πόλεμος», με την ένταση ανάμεσα στα μέλη να είναι στα ύψη.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν αύριο στην Καλαμάτα, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

«Είμαι πολύ άσχημα από χθες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έπρεπε και να ταξιδέψω νωρίς σήμερα το πρωί για την Αθήνα. Το πίστευα μέσα μου, ήμουν σχεδόν βέβαιη (σ.σ. για την εξέλιξη της υπόθεσης) αλλά μέσα μου ήθελα να έχω κάνει λάθος. Είμαστε παιδιά από δύο αδέρφια, είναι πρώτος ξάδερφος μου» είπε η ανιψιά του θύματος, Αμαλία Τομαρά, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega.

«Από τις καταστάσεις που έχω ζήσει στην οικογένεια πριν τον φόνο – από την στιγμή που γεννήθηκε ο φερόμενος ως δράστης έως τώρα – είχα καταλάβει τον χαρακτήρα του και ότι πιθανόν να είναι αυτός. Ξέρω τον χαρακτήρα της οικογένειάς του, και το ένστικτό μου δεν κάνει ποτέ λάθος. Δεν είχαμε κάνει συζήτηση ποτέ με τον κατηγορούμενο για τα περιουσιακά του θείου μου. Με τον θείο μου μιλούσα. Ο θείος μου τον φοβόταν και δεν ξέρω το γιατί και δεν θέλω να επεκταθώ», πρόσθεσε.