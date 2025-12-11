Έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα. Είναι τυπική διαδικασία, θα εκτελεστεί το ένταλμα και θα οδηγηθούν σε ανακριτή της Καλαμάτας.

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Αμέσως μετά, θα γίνει η μεταγωγή τους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

​Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τετάρτη σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

Φοινικούντα: Επιμένει στην αθωότητά του ο ανιψιός

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του σύμφωνα με το Star.

Το τρίτο άτομο που αναζητείται από τις αρχές είναι σύμφωνα με πληροφορίες, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια. Υπενθυμίζεται πως ήδη προφυλακισμένοι για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ είναι δύο νεαροί.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.