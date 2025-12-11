Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας για τη διπλή δολοφονία – Πώς φτάσαμε στις δύο συλλήψεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Στον εισαγγελέα πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο συλληφθέντες – ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας – για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του στις αρχές Οκτωβρίου. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η μεταγωγή τους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του διπλού εγκλήματος.

Τα εντάλματα σύλληψης εκτός από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα φέρεται να αφορούν και ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητούν οι Αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων

Το τρίτο άτομο που αναζητείται από τις αρχές είναι σύμφωνα με πληροφορίες, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνεργεία. Υπενθυμίζεται πως ήδη προφυλακισμένοι για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ είναι δύο νεαροί.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του σύμφωνα με το Star.

Τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών εκδόθηκαν μετά από επισταμένη έρευνα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Μέσα από καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, την ανάλυση των διαθηκών του θύματος αλλά και τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα κατάφερε να συλλέξει στοιχεία που «έδειξαν» την εμπλοκή των τριών αυτών προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.

Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι που ήταν στο παρελθόν εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.