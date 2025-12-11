Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στη Φοινικούντα τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς οι αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων: του ανιψιού του 68χρονου θύματος και ενός επιχειρηματία, στενού φίλου του. Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία και συνέργεια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

«Δεν υπήρχαν καυγάδες μεγάλοι με τον θείο μου, αυτά ήταν του ξαδέρφου μου για να στρέψει τις υποψίες και τις έρευνες πάνω μου. Ο ξάδερφός μου είχε στρέψει τις υποψίες στον γιο μου. Ζω από τύχη»

Εν τω μεταξύ νωρίτερα έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – ανιψιός και επιχειρηματίας – για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του. Στην συνέχεια θα φύγουν για την Καλαμάτα, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, ώστε να απολογηθούν, με πιθανότερη εξέλιξη να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν για το σύνολο της δικογραφίας.

«Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»

«Ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν», δήλωσε ο δικηγόρος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν μπορώ γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρ’ όλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους», επισήμανε.

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια», κατέληξε ο δικηγόρος του ανιψιού.

«Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του»

«Είμαι πολύ άσχημα από χθες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έπρεπε και να ταξιδέψω νωρίς σήμερα το πρωί για την Αθήνα. Το πίστευα μέσα μου, ήμουν σχεδόν βέβαιη (σ.σ. για την εξέλιξη της υπόθεσης) αλλά μέσα μου ήθελα να έχω κάνει λάθος. Είμαστε παιδιά από δύο αδέρφια, είναι πρώτος ξάδερφος μου» είπε η ανιψιά του θύματος, Αμαλία Τομαρά, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega.

«Από τις καταστάσεις που έχω ζήσει στην οικογένεια πριν τον φόνο – από την στιγμή που γεννήθηκε ο φερόμενος ως δράστης έως τώρα – είχα καταλάβει τον χαρακτήρα του και ότι πιθανόν να είναι αυτός. Ξέρω τον χαρακτήρα της οικογένειάς του, και το ένστικτό μου δεν κάνει ποτέ λάθος. Δεν είχαμε κάνει συζήτηση ποτέ με τον κατηγορούμενο για τα περιουσιακά του θείου μου. Με τον θείο μου μιλούσα. Ο θείος μου τον φοβόταν και δεν ξέρω το γιατί και δεν θέλω να επεκταθώ», πρόσθεσε.

«Η πλευρά της οικογένειάς μου, δεν μιλούσαμε μεταξύ μας για τα περιουσιακά του θείου, δεν αποσκοπούσαμε κάπου και δεν είχαμε λόγο. Ο θείος μου πρόσεχε πολύ την οικογένειά μας και έβαζε τελευταίο τον εαυτό του. Ένα ταξίδι έκανε κάθε χρόνο και γυρνούσε και κάναμε μαζί γιορτές. Αυτό ότι «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου» το είχε γράψει από πέρσι, είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του. Φέρνοντας στο μυαλό μου αυτά που είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη του – γιατί είχε ανακοινώσει το περιεχόμενο της τελευταίας διαθήκης του, τα έκανε αυτά ο θείος μου – ήταν άνθρωπος που βοηθούσε σιωπηλά πολύ κόσμο. Έδειχνε απ’ έξω σκληρός αλλά δεν ήταν έτσι, και προσπαθούσε να καταλάβει ποιος ήθελε να του κάνει αυτό το κακό», είπε η ανιψιά του θύματος.

Τι είπε για το βράδυ του φονικού

«Συνάντησα τον ξάδερφό μου το βράδυ του φονικού, μόλις το έμαθα, έφυγα από την Αθήνα. Ήμουν σε σοκ. Έφτασα ξημερώματα στο κάμπινγκ. Ο ξάδερφός μου βγήκε έξω, με αγκάλιασε, με φίλησε. Ήμουν σε χάλια κατάσταση. Φώναζα και έκλαιγα. Και μου έλεγε «μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σταμάτα». Ήταν ο αστυνομικός λίγο πιο έξω και ο ξάδερφός μου άρχισε να έχει έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Δεν ήταν σοκαρισμένος. Κοίταξε τον ουρανό δύο φορές και μου είπε «εγώ είμαι εδώ τώρα». Η κόρη μου, μου το επεσήμανε αυτό όταν πήγαμε σπίτι, αυτό που έλεγε ο ξάδερφός μου ότι «μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, δεν αξίζει». Δηλαδή το να ταλαιπωρούμαι έτσι γιατί θα πάθω κάτι. Είχα πέσει κάτω στη λάσπη και φώναζα τον θείο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο θείος μου με βοηθούσε πάντα κρυφά από τον ξάδερφό μου και τον επιστάτη. Μου έδινε χρήματα κάθε χρόνο και μου έλεγε να μην το πω στον ξάδερφό μου. Δεν υπήρχαν καυγάδες μεγάλοι με τον θείο μου, αυτά ήταν του ξαδέρφου μου για να στρέψει τις υποψίες και τις έρευνες πάνω μου. Ο ξάδερφός μου είχε στρέψει τις υποψίες στον γιο μου. Ζω από τύχη, θα βγουν από τις συνομιλίες αυτά. Δεν είχα πάει ποτέ στο κάμπινγκ να είμαστε οι 3 μας. Εγώ δεν ήθελα να πάω στο κάμπινγκ. Και ο γιος μου από τύχη ζει. Ο ξάδερφός μου θα τα πουλούσε όλα για ένα κομμάτι ψωμί», συνέχισε η κ. Τομαρά.

«Θα βγει στο φως τι απειλές ελάμβανε ο θείος. Το πώς έγραψε ο θείος αυτή την διαθήκη, σε τι κατάσταση και εκβιασμό ζούσε, θα φανεί», υπογράμμισε από την πλευρά της η δικηγόρος της κ. Τομαρά, Κατερίνα Φραγκάκη.

«Ο εντολέας μου δεν περίμενε να συλληφθεί»

Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega, και ο δικηγόρος του επιχειρηματία-φίλου του ανιψιού του 68χρονου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Αυτή την στιγμή δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας. Μέχρι χθες το βράδυ ήμουν στα κρατητήρια, κουβέντιασα μαζί του. Δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη ο εντολέας μου. Γνωριζόταν με τον ανιψιό και ένας εκ των δύο φυσικών αυτουργών εργαζόταν στο μαγαζί του. Έχει δώσει καταθέσεις πολλές στις Αρχές. Διευκόλυνε στην έρευνα τις Αρχές. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που άλλαξε, γιατί την διερεύνηση και εξιχνίαση την έκανε η αστυνομία. Εάν δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά που ήδη έχουν γίνει γνωστά, πιστεύω ότι η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε βάρος του εντολέως μου, θα πρέπει να μην είναι δεμένη αποδεικτικά. Κάνω υποθέσεις. Δεν έχει αμφισβητήσει ο εντολέας μου ότι ήταν φίλος με τον ανιψιό. Το πιο βαρύ αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία με δόλο. Ο ηθικός αυτουργός έχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είναι αυτός που προκαλεί την απόφαση στον φυσικό αυτουργό να εκτελέσει. Εάν δω στοιχεία και αποδείξεις ότι ο δικός μου εντολέας έχει δώσει εντολή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν θα τον υπερασπιστώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Πράγματι ο ανιψιός πήρε τηλέφωνο τον εντολέα μου και με τρεμάμενη φωνή του είπε: «Ζω από θαύμα. Πριν από λίγο σκότωσαν τον θείο μου και η σφαίρα του δολοφόνου πέρασε πάνω από το κεφάλι μου». Και πήρε τηλέφωνο από της συντρόφου του, γιατί το δικό του έπεσε στην σκηνή του φόνου», συμπλήρωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Η Κατερίνα Μαυροειδή, δικηγόρος του αδερφού του επιστάτη μίλησε επίσης στο MEGA.

«Ένα μεγάλο μερίδιο της περιουσίας και ένα χρηματικό ποσό ήδη το είχε γράψει στον επιστάτη. Η οικογένεια του επιστάτη, βεβαίως και δικαιούται από την περιούσια του 68χρονου, γιατί έχει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του 68χρονου έχει μεταβιβαστεί στον επιστάτη. Από την στιγμή που εάν και εφόσον καταδικαστεί ο ανιψιός, τότε χάνει τα δικαιώματα», υπογράμμισε.

Δικηγόρος αδερφής θύματος: «Η αδερφή του θύματος είναι η μοναδική κληρονόμος»

Ο δικηγόρος της άλλης αδερφής του 68χρονου θείου, Αντώνης Κατσάς ανέφερε: «Εγώ εκπροσωπώ την αδερφή του θύματος. Η αδερφή του θύματος είναι η μοναδική κληρονόμος αυτή την στιγμή του θείου. Από την ώρα που θα καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του ανιψιού. Η εντολέας μου είχε τρία αδέρφια. Ο ένας πέθανε χωρίς να έχει αποκτήσει παιδιά. Ο δεύτερος είναι ο πατέρας του ανιψιού και ο 3ος είναι το θύμα. Αυτή την στιγμή η γυναίκα δεν έχει κανέναν αδερφό και κατηγορείται ο ανιψιός της ότι σκότωσε τον αδερφό της. Είναι τραγική αυτή η υπόθεση. Από την στιγμή που καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του ανιψιού, η μοναδική κληρονόμος είναι η εντολέας μου. Υπάρχει και το ερώτημα εάν κληρονομεί και ο αδερφός του επιστάτη (σ.σ. επειδή φέρεται να έχει αφήσει περιουσία στον επιστάτη ο 68χρονος). Σύμφωνα με την νομική μου άποψη, επειδή ήταν ταυτόχρονος ο θάνατος, δεν πρόλαβε ο Βασίλης (ο επιστάτης) να υπεισέλθει στην κληρονομιά του θανόντος, πιθανότατα το δικαστήριο θα κρίνει ότι δεν κληρονομεί».

«Παίζει ρόλο το εάν ήταν ταυτόχρονος ο θάνατος, για το κομμάτι της κληρονομιάς που αναφέρουμε», επεσήμανε η κ. Μαυροειδή.