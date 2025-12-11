newspaper
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 23:56

Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας που διέταξε τη σύλληψη του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Τον μεγάλωσε προσφέροντας του μια άνετη ζωή, τον είχε σαν γιο του, ενώ στην τελευταία διαθήκη του τον όρισε ως τον βασικό κληρονόμο του. Κι όμως ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην δολοφονία του θείου του, αλλά και στην απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί του συνελήφθη και ο επιχειρηματίας φίλος του, εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας.

Οι συνομιλίες και το ξεπούλημα ακινήτων

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα και η «βιασύνη» του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα με συνοπτικές διαδικασίες και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έσφιξαν τον κλοιό γύρω του.

«Το παιδί μου είναι αθώος. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος», επιμένει η μητέρα του.

Ωστόσο, έπειτα από 60 και πλέον ημέρες μυστηρίου και εντατικών ερευνών, η ανακρίτρια τους τελευταίους δύο μήνες έπαιρνε αδιάκοπα καταθέσεις. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, οι τηλεφωνικές κλήσεις πριν και μετά το έγκλημα από πακιστανικά τηλέφωνα, οι απολογίες των 2 νεαρών, το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στα νέα εντάλματα.

Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε μετά το έγκλημα τον 22χρονο φερόμενο πλέον ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Κι όμως έπαιζε θέατρο και φέρεται να ενορχήστρωσε την δολοφονική ενέδρα.

Ο ίδιος μάλιστα φαίνεται ότι είχε πείσει τον θείο του ότι πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, βρισκόταν ο γιος της ξαδέλφης του.

Ποιος πάτησε τη σκανδάλη

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα.

Δηλαδή να μην είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο. Θεωρείται ζήτημα χρόνου η κλήση τους ενώπιον της για νέες καταθέσεις.

Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ένας συνεργάτης του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, την ημέρα της δολοφονίας, είχε επικοινωνία με τον φερόμενο συνεργό στη δολοφονία μέσω πακιστανικών κινητών ώστε να συνεννοηθούν για την ώρα άφιξης στο κάμπινγκ αλλά και για την επόμενη ημέρα όπου φαίνεται να τον βοήθησε να μεταβεί στα ΚΤΕΛ.

Για τον εργοδότη αναφέρεται πως μετά τη δολοφονία έως την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα για τον ανιψιό αλλά και με τη σύντροφό του ώστε να μεθοδεύσουν το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης που θα έδιναν.

Το πρωί της Παρασκευής οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στα δικαστήρια Καλαμάτας.

