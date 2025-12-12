Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες
Στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Έφτασαν στα δικαστήρια Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Χθες οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους.
Τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όσο και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα και επιστήθιος φίλος του υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τετάρτη σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία.
Φοινικούντα: Επιμένει στην αθωότητά του ο ανιψιός
Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης. «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του.
Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.
