Φοινικούντα: «Φάνηκε ότι έστησαν την κομπίνα για τα περιουσιακά» λέει μάρτυρας για το διπλό φονικό

Μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας δολοφονίας στη Φοινικούντα αναφέρει πως ειδοποίησε τον επιχειρηματία – στόχο του φονικού, ο οποίος καταδίωξε το άτομο που φέρεται να του είχε στήσει ενέδρα.

Ο μάρτυρας θεωρεί πως ο ανιψιός εμπλέκονταν, χωρίς όμως να έχει περαιτέρω στοιχεία να εισφέρει στην έρευνα.

Μάρτυρας: «Εγώ ειδοποίησα το θύμα πριν τη δεύτερη απόπειρα»

Αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας σε βάρος του επιχειρηματία Κώστα Τομαρά τον περασμένο Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα, περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα έζησε.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», ανέφερε αρχικά.

Όπως λέει, με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διατηρούσε τόσο φιλικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις — και αυτός ήταν ο λόγος που τον ειδοποίησε άμεσα όταν είδε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, μιάμιση το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια… Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνέχισε.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα»

Στο ερώτημα γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, η απάντησή του είναι αποκαλυπτική.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», λέει χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», υπογράμμισε ο μάρτυρας.

Και καταλήγει με νόημα:

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».

<br />

<br />

Πηγή: megatv.com