Φοινικούντα: «Μίλαγα με τον αδελφό μου & έμαθα από τα σάιτ ότι τον δολοφόνησαν» λέει ο αδερφός του επιστάτη
13 Δεκεμβρίου 2025 | 01:30

Φοινικούντα: «Μίλαγα με τον αδελφό μου & έμαθα από τα σάιτ ότι τον δολοφόνησαν» λέει ο αδερφός του επιστάτη

Σοκ από τη συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Spotlight

Ο αδελφός του επιστάτη που δολοφονήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, εμφανώς σοκαρισμένος από τις εξελίξεις, μιλά στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη.

«Το να το σκέφτεσαι, μέχρι να έχεις αποδείξεις έχει μεγάλη διαφορά.. Υπήρχε μια σκέψη αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω ότι μπορούσε να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα, είναι τρελό αυτό», είπε ο αδερφός του δολοφονηθέντα επιστάτη.

Η τελευταία συνομιλία με τον αδελφό του λίγες ώρες πριν το μακελειό, μοιάζει σήμερα σαν προαίσθηση.

«Ο αδελφός μου δεν συζητούσε για όσα συνέβαιναν στη Φοινικούντα. Τον ρώτησα κάποια στιγμή τι γίνεται με τις απόπειρες που είχαν προηγηθεί γιατί το έψαχναν και μου είπε ότι το είχε αναλάβει η αστυνομία. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι ή ότι φοβάται και την επόμενη μέρα μαθαίνω αυτό το πράγμα», συνέχισε.

«Το έμαθα μέσω σάιτ» λέει ο αδερφός του επιστάτη από τη Φοινικούντα

Ο τρόπος που έμαθε για το φρικτό τέλος του αδελφού του σοκάρει.

«Το έμαθα μέσω σάιτ, ενημέρωση από την αστυνομία δεν είχα εγώ, από τη μέρα του φόνου μέχρι και σήμερα. Στις έντεκα το βράδυ το είδα, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα τον αδελφό μου και τον ανιψιό και δεν απαντούσε κανείς. Κάποια στιγμή με πήρε ο ανιψιός και μου είπε ότι ισχύει.. τίποτα παραπάνω. Έγινε αυτό μου λέει, “ήρθε κάποιος και έγινε αυτή η δολοφονία” και κλείσαμε το τηλέφωνο. Ταλαιπωρημένο τον άκουσα και στενοχωρημένο. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα είκοσι πίεση, στο νοσοκομείο ήμουν μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα. Μετά από το τηλέφωνο αυτό δεν είχαμε καμία επικοινωνία», αποκάλυψε η εκπομπή του MEGA.

Ο αδελφός του επιστάτη αναφέρθηκε και στις απόπειρες δολοφονίας κατά του επιστάτη.

«Την πρώτη φορά έφυγε ο επιστάτης από το κάμπινγκ για να πάει σπίτι του και κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα αεροβόλο όπλο. Ο αδελφός μου τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά καταδίωξαν ένα μηχανάκι με ύποπτο οδηγό, ο επιστάτης με τον ανιψιό του αλλά δεν κατάφεραν να τον πιάσουν», σημείωσε.

Η δεύτερη απόπειρα ήταν και η αφορμή για να μετακομίσουν από το σπίτι που έμεναν, στο κάμπινγκ που ένιωθαν πιο ασφαλείς.

«Μου είχε πει ότι θα πήγαιναν να μείνουν στο κάμπινγκ που ήταν πιο ασφαλές από θέμα κόσμου. Πίστευε ότι δεν θα του την πέσουν μέσα σε τόσο κόσμο. Δεν γνώριζα τις καταστάσεις που παίζονταν εκεί κάτω με τις διαθήκες, τις αλλαγές και τους τσακωμούς στην οικογένεια. Πάντα πίστευα ότι θα τα αφήσει στον ανιψιό γιατί όπως μου έλεγε και ο επιστάτης ήταν ο αγαπημένος του και ήθελε να τον βλέπει καλά και χαρούμενο. Εγώ θέλω να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να πληρώσουν για τη μνήμη του αδελφού μου που ήταν πάντα στήριγμά μας αλλά και του Κώστα», τόνισε κλείνοντας.

Πηγή: megatv.com

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

World
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

inWellness
inTown
