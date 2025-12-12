Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τη δικαιοσύνη να προχωρά στην έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας φίλος του επιχειρηματίας. Ωστόσο, παραμένει ασύλληπτος ένας 30χρονος που θεωρείται συνεργός των δύο ηθικών αυτουργών στο διπλό φονικό.

Ειδικότερα, στην υπόθεση της Φοινικούντας εμπλέκεται κι ένας 30χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης.

<br />

Πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος είναι γιος πρωτοπόρου και πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια, με τον 30χρονο να κληρονομεί ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησε στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που του αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€.

Τον 32χρονο επιχειρηματία, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία, ο 30χρονος τον γνωρίζει από τα μαθητικά τους χρόνια, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι στα μαγαζιά του 32χρονου.

Τι λέει η μητέρα του 30χρονου

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου που χαρακτηρίζεται ως συνεργός των δύο ηθικών αυτουργών μίλησαν στο MEGA.

«Ήταν εσωστρεφής. Είχε ένα- δύο παιδιά που έκανε παρέα που ήταν έτσι λίγο περίεργοι. Θυμάμαι έκανε παρέα με έναν (εργοδότης) που ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εντάξει εγώ δεν τον πολυσυμπαθούσα. Το έπαιζε και λίγο ‘’βαρύς’’ αυτός. Εντάξει, δεν κάναμε παρέα κοινή μαζί. Ήταν πάντα, σας λέω, έτσι λίγο βαρύς, λίγο απόμακρος. Λίγο…Το ‘’έπαιζε’’, έτσι, λίγο ιστορία», είπε ένας φίλος του.

Η μητέρα του δήλωσε πως έχει μέρες να μιλήσει μαζί του καθώς το τηλέφωνό του δεν λειτουργεί. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω(που δεν έχουν μιλήσει). Μία εβδομάδα; Δέκα μέρες; Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Το τηλέφωνό του δεν είναι διαθέσιμο, δεν λειτουργεί, δεν καλεί. Δεν τα γνωρίζω τα υπόλοιπα άτομα, γνωρίζω πολύ λίγο το φίλο του αυτόν γιατί γνωρίζονται από παιδάκια από το σχολείο, οπότε άλλη εικόνα δεν έχω. Εντάξει τι να σας πω, δεν έχω λόγια».

«Την τελευταία 5ετία από τότε που έχει φύγει από το σπίτι όχι. Δεν ήταν κοντά, δεν ανοιγόταν, δεν μίλαγε, δεν ξέραμε τι κάνει ακριβώς… Δεν είχα λόγο να ανησυχήσω ότι θα γινόταν κάτι κακό. Δεν μου είχε δείξει κάτι για να ανησυχήσω. Όταν έφυγε από το σπίτι άλλαξε» συμπλήρωσε.

Ενώ ακόμα ένας συγγενής του λέει: «Χάλαγε πολλά χρήματα αυτό το παιδί. Είχε περιουσία από τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας του. Τότε πούλησε όλη την κληρονομιά του και επικράτησε ένας άβυσσος στα οικονομικά του γενικότερα. Αφού είχα πει στην οικογένεια του να βάλει ντετέκτιβ κάποια στιγμή. Τα είχε όλα αυτό το παιδί. Δεν του έλειπε τίποτα. Μία αξιοπρεπέστατη και γνωστή οικογένεια στην Αθήνα. Ο νεαρός αυτός είχε πάρει ένα ”κάρο” χρήματα από τον πατέρα του, από την κληρονομιά και στο τέλος θα πάει και φυλακή. Θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Ήταν ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά χρήματα και τα χάλαγε και ζήταγε κι άλλα, κι άλλα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα όχι αστεία. Μικρός ήταν μια χαρά παιδί. Γλυκό, επικοινωνιακό. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε συμπεριφορά. Ο πατέρας του ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Πλάκα. Έξυπνος, δημιουργικός, ωραίος τύπος. Αν ζούσε ο πατέρας του τώρα θα τον είχε αποκληρώσει».