Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα
Ελλάδα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:22

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός στο διπλό έγκλημα

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα στοιχεία που είχαν για τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και όσα είχε υποστηρίξει στις καταθέσεις του, προτού προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Τα λόγια και οι περιγραφές του 32χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αναλύθηκαν με προσοχή.

Άλλωστε, ήταν το πρώτο άτομο που τηλεφώνησε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία της Φοινικούντας, εκείνος που, όπως φάνηκε στη συνέχεια, γνώριζε πολύ καλά τους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς στο διπλό έγκλημα.

Ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη υποστηρίζει πως είναι αθώος και πως έχει πει όλη την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Η σύλληψή του ήρθε μετά από αναλύσεις και στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελληνική Αστυνομία, στοιχεία που ο ίδιος καλείται πλέον να αντικρούσει.

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα, το όνομα του 32χρονου επιχειρηματία δεν είχε ακουστεί. Μπήκε στο μικροσκόπιο της έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, του είχε τηλεφωνήσει λίγο μετά το διπλό φονικό από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

«Στις 5/10 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε ‘σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’. Μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου, νομίζω για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό» είχε πει.

Όπως είχε καταθέσει σε αστυνομικούς, μετά το έγκλημα άρχισε να παρακολουθεί τα σχετικά ρεπορτάζ και σε αυτά αναγνώρισε το ένα από τα δύο άτομα. Τότε, όπως είχε πει, άρχισε να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να μπλέξει.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον Χ.Τ αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο Χ.Τ έχει 2 κινητά και ο Ι.Μ έχει έναν αριθμό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα».

Ήταν εργοδότης των φυσικών αυτουργών

Στην πορεία, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν πως ο επιχειρηματίας υπήρξε εργοδότης των δύο συλληφθέντων. Ο 22χρονος μάλιστα που είχε συλληφθεί ως συνεργός αλλά σύμφωνα με την ανακρίτρια ήταν ο εκτελεστής στο διπλό φονικό, εργαζόταν σε κατάστημά του μέχρι τη μέρα του εγκλήματος. Ο συνομήλικος φίλος του, που με βάση τα νέα στοιχεία τον περίμενε στην είσοδο του κάμπινγκ, είχε εργαστεί σε κατάστημα του επιχειρηματία παλαιότερα.

«Γνωρίζω τον Χ.Τ γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες από το 2021. Τον γνώρισα μέσω του αδερφού του που δούλευε και αυτός στο μαγαζί. Δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος Ι.Μ ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του κάποιες φορές. Όταν έκλεισα το πρώτο μαγαζί, άνοιξα ένα άλλο με τουριστικά είδη. Σε αυτό ξανά δούλεψε ως πωλητής και ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Τον Ιούλιο του ‘25 ήταν που ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο»

Στις 17 Νοεμβρίου, αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε κατάστημα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας, σε μία προσπάθεια να συλλέξουν στοιχεία. Ο 32χρονος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον 68χρονο που δολοφονήθηκε με τον επιστάτη του.

«Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι ότι μου έχει δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Πώς εξηγείται η εμπλοκή του 32χρονου επιχειρηματία στην υπόθεση; Ποια μπορεί να είναι τα κίνητρα για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα, όπως του αποδίδεται; Τι είχε να κερδίσει ο ίδιος από τον θάνατο του 68χρονου και του επιστάτη του; Τι άλλο ξέρει και δεν έχει πει ακόμα στις Αρχές για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα;

«Με τον 68χρονο θείο του φίλου μου εγώ δεν είχα συναντηθεί. Είχα δει μόνο φωτογραφίες του και βίντεο από τον ανιψιό. Ο ανιψιός και φίλος μου με εμπιστευόταν και μοιραζόμασταν τα επιχειρηματικά μας σχέδια αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα να αγοράσω κάτι στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ήξερα από τον ανιψιό ότι ο θείος του είχε διαφορετικές προτιμήσεις και ότι έκανε γενικά άσεμνα σχόλια σε αγοράκια και από αυτά που μου έλεγε εγώ θεωρούσα τον 68χρονο ένα σκουπίδι γιατί είναι τελείως αντίθετα αυτά στις ηθικές μου αντιλήψεις».

Ο 32χρονος επιχειρηματίας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του από χθες. Κεντρικό πρόσωπο και εκείνος στο απόλυτο θρίλερ της Φοινικούντας, με τα στοιχεία να πληθαίνουν και τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης να μπαίνουν, όπως φαίνεται, σε σειρά.

«Ψάχνουν λάθος πράγματα»

Πριν από τη σύλληψή του, ο ίδιος έλεγε στο MEGA ότι οι αστυνομικοί «ψάχνουν λάθος πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να ψάχνουν. Εκτός κι αν έχουν κάποιον σκοπό, τώρα η Αστυνομία ξέρει, αλλά μπορεί κάποιος να έχει δώσει εσφαλμένη πληροφορία για κάτι, να τους έχει μπερδέψει. Δεν ξέρω ούτε τι ψάχνουν, ούτε γιατί, ούτε πότε, τίποτα. Ψάχνω πτήση business να γυρίσω έκτακτα. Δεν είναι εμένα ούτε θείος μου, ούτε σκύλος μου, ούτε τίποτα ο άνθρωπος. Και έχω μπλέξει σε όλο αυτό γιατί γίνανε οι συγκυρίες, καταλάβατε… Δεν είναι ευχάριστο για εμένα.

»Πάνε στα μαγαζιά μου λες και είμαστε… Αυτό τους εξήγησα, δηλαδή λίγο χαμηλό προφίλ λέω γιατί έχουμε γίνει ξεφτίλα ήδη στην περιοχή. Βγάζουν πολύ κακή εικόνα για κάποιον που δεν ξέρει. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα. Να σας πω πόσο λίγο με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι λένε άνθρωποι σοβαροί. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει κάθε γιαγιά που παρακολουθεί τηλεόραση. Έχω κάνει χιλιάδες ευρώ στις δουλειές μου. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ, όχι για λίγες».

Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμα ένα πρόσωπο, στενός συνεργάτης του 32χρονου επιχειρηματία.

