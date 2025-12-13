Φοινικούντα: Το μυστήριο με το «βαθύ λαρύγγι» και τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας

Μυστήριο παραμένει για την ώρα πώς έφτασε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με τον προσδιορισμό και τη σύλληψη των ηθικών αυτουργών αλλά και την αλλαγή της κατηγορίας του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο που αρχικά εμφανιζόταν ως συνεργός.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» φαίνεται να μην υπάρχει αυτός ο μάρτυρας-κλειδί για τον οποίον γινόταν λόγος αυτές τις ημέρες ότι αποκάλυψε την πλήρη ιστορία πίσω από το έγκλημα.

«Δεν υπάρχει βαθύ λαρύγγι»

Μάλιστα υπήρχαν υπόνοιες ότι αυτός ήταν ο 22χρονος που αρχικά εμφανίστηκε ως συνεργός και τελικά η ανακρίτρια άλλαξε την κατηγορία εις βάρος του ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας.

Αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι ο 22χρονος είχε δώσει νεότερη κατάθεση στην οποία ομολόγησε και αποκάλυψε τον ρόλο όλων των εμπλεκόμενων. Ωστόσο σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο αυτό φαίνεται τελικά να μην επιβεβαιώνεται. Επίσης για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποια άλλη κατάθεση από άλλο πρόσωπο που να έδωσε νέα στοιχεία. «Δεν φαίνεται να υπάρχει »βαθύ λαρύγγι» στην υπόθεση» είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και όπως όλα δείχνουν τα νέα στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα της Ανακρίτριας.

Ένα άλλο σημείο που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, είναι ο ρόλος του τρίτου ατόμου που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και βρίσκεται στο εξωτερικό. Αυτός φαίνεται να είναι συνεργός του επιχειρηματία που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ρόλος του τρίτου κατηγορούμενου

Σύμφωνα με τον Βασίλι Λαμπρόπουλο ο ρόλος του συγκεκριμένου ατόμου φαίνεται να είναι πολύ πιο σημαντικός στην υπόθεση και αναμένεται η δικογραφία προκειμένου να αποκαλυφθεί τι είναι αυτό που αποκάλυψε η Ανακρίτρια και την εμπλέκει στη διπλή δολοφονία.

Ένα τρίτο σημείο της υπόθεσης που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι το όχημα του ανιψιού που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει εντοπιστεί ως το μέσο με το οποίο ο 22χρονος εκτελεστής μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο αρχικά η έρευνα της Αστυνομίας είχε δείξει ότι το όχημα παρέμενε ακίνητο έξω από το σπίτι του ανιψιού. Ωστόσο δεν αποκλείεται η ανακρίτρια να έχει εντοπίσει νέα στοιχεία για το θέμα αυτό.

<br />

Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ως ηθική αυτουργοί της διπλής δολοφονίας αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια τη Δευτέρα για να απολογηθούν.

Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος από αυτόπτης μάρτυρας έγινε κατηγορούμενος, και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης ενός εκ των δύο 22χρονων που συνελήφθησαν για την διπλή δολοφονία.