Φοινικούντα: Προθεσμία για την Τετάρτη πήραν οι δυο 22χρονοι

Την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας Καλαμάτας θα περάσουν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία τον Οκτώβριο του 2025 στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 62χρονο επιστάτη.

Και αυτό γιατί με τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια, προχώρησε στην αλλαγή του κατηγορητηρίου εις βάρος των δύο 22χρονων. Έτσι, ο Χ.Τ. που είχε παραδοθεί λίγες ημέρες μετά το συμβάν στη ΓΑΔΑ (στις 14 Οκτωβρίου 2025), θέλοντας να κρατήσει για τον εαυτό του το ρόλο του συνεργού, είναι εκείνος που φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των δύο ανδρών στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Μετά την ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φονικού –την οποία το in είχε προαναγγείλει από τις 10 Δεκεμβρίου 2025– οι δύο νεαροί θα κληθούν να απαντήσουν σε νέες ερωτήσεις της ανακρίτριας. Κάτι το οποίο θα συμβεί την Τετάρτη, μιας και οι δικηγόροι τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές Αρχές.

Τα ερωτήματα της ανακρίτριας

Ιδιαίτερα κρίσιμα θεωρούνται τα ερωτήματα της ανακρίτριας για την ολοκλήρωση του «φακέλου» της υπόθεσης, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα κενό.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια Καλαμάτας θα επαναλάβει ορισμένες ερωτήσεις στους δύο 22χρονους, προκειμένου να φωτίσει τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης που σόκαρε τη χώρα.

Συγκεκριμένα, θα απευθύνει τα ερωτήματα:

• ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και που βρίσκεται

• πού βρίσκεται το λευκό scooter με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα από την Αθήνα

• και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Τεράστια δικογραφία

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος του 22χρονου που φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και να σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ, τόνισε το μεγάλο όγκο της δικογραφίας που φτάνει τα 650 GB, υποστηρίζοντας ότι η απολογία των δύο θα έπρεπε να καθυστερήσει. Όμως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί νέα προθεσμία την Τετάρτη.

«Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές. Ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό και νέο κατηγορητήριο που του αποδίδεται – γι’ αυτό και καλείται για δεύτερη φορά για συμπληρωματική απολογία – είναι πλέον φυσικός αυτουργός» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς, υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του έχει διάθεση «να πει αλήθειες…».

Παράλληλα, ο κ. Αλετράς αναφέρθηκε και στο αίτημα για προθεσμία μιας εβδομάδας για τη συμπληρωματική του απολογία –που δεν έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. «Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής της δικογραφίας είναι περίπου 650 GB, αυτά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να θεαθούν όλα προκειμένου να υπάρχει πλήρης υπερασπιστική γραμμή και άποψη» τόνισε ο δικηγόρος του 22χρονου.