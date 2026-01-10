view
InShorts 10 Ιανουαρίου 2026 | 18:51
Eνσωμάτωση

Ανατροπή στην υπόθεση της Φοινικούντας: Ο 22χρονος που είχε παραδοθεί ως συνεργός ήταν τελικά ο εκτελεστής

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση, με την ανακρίτρια να αλλάζει το κατηγορητήριο έπειτα από τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ολική ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σχετικά με το ρόλο των δύο 22χρονων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τα δύο πρόσωπα που έφτασαν στην μεσσηνιακή πόλη από την Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη.

Εκτελεστής και όχι συνεργός

Αν και αρχικά ο 22χρονος Χ.Τ. είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές λέγοντας ότι είχε το ρόλο του συνεργού και ότι δεν μπήκε μέσα στο κάμπινγκ, η ανακρίτρια -που κάλεσε εκ νέου τους δύο 22χρονους– άλλαξε το κατηγορητήριο, δίνοντάς του ρόλο φυσικού αυτουργού στη διπλή δολοφονία, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του in στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το best.tv, ο 22χρονος συνεχίζει να αρνείται ότι εκείνος ήταν αυτός που πυροβόλησε εναντίον ιδιοκτήτη και επιστάτη του κάμπινγκ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στο εσωτερικό του χώρου που σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

«Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές. Ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό και νέο κατηγορητήριο που του αποδίδεται – γι’ αυτό και καλείται για δεύτερη φορά για συμπληρωματική απολογία – είναι πλέον φυσικός αυτουργός» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου, Νικόλαος Αλετράς, υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του έχει διάθεση «να πει αλήθειες…».

YouTube thumbnail

Παράλληλα, ο κ. Αλετράς αναφέρθηκε και στο αίτημα για προθεσμία μιας εβδομάδας για τη συμπληρωματική του απολογία –που δεν έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. «Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής της δικογραφίας είναι περίπου 650 GB, αυτά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να θεαθούν όλα προκειμένου να υπάρχει πλήρης υπερασπιστική γραμμή και άποψη» τόνισε ο δικηγόρος του 22χρονου.

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stream view
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)
Τι είπε 10.01.26

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς που πήρε μετά το ματς, αλλά και το ενδεχόμενο να βρέθηκαν αντιμέτωποι για τελευταία φορά.

Σύνταξη
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Χάος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Ανακοίνωση 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καλωσορίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας «απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ονιεμαέτσι εναντίον Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ονιεμαέτσι εναντίον Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα!

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)
Μπάσκετ 10.01.26

Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης Betsson πήρε και το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Ηρακλή, επικρατώντας μετά το Ιβανώφειο και στο «Nick Galis Hall», αυτη τη φορά με 78-76. Ο Μπράις Τζόουνς με 4Χ4 βολέ στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
