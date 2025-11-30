magazin
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Η φωταγώγηση, ο εντυπωσιακός στολισμός και το γιορτινό σκηνικό
Culture Live 30 Νοεμβρίου 2025 | 14:45

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Η φωταγώγηση, ο εντυπωσιακός στολισμός και το γιορτινό σκηνικό

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε χθες με μια μεγάλη γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Εγκέφαλος: Πώς τον βοηθούν λαχανικά και ψάρια;

Spotlight

Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου, χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτριες όλων των ηλικιών, είδαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) να μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό τόπο γιορτής κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η φωταγώγηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί πλέον θεσμό αφού, από το 2017, σηματοδοτεί με λαμπρό τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη, με μια ανοιχτή για όλες και όλους, συμμετοχική εμπειρία φωτός, μουσικής και χαράς.

Χιλιάδες φωτάκια έδωσαν το φως για τα Χριστούγεννα

Στις 19.00 ακριβώς, χιλιάδες φωτάκια LED, με συνολικό μήκος 34 χιλιόμετρα, άναψαν στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα (12 μέτρα) έλατα της Αγοράς, στολισμένα με περισσότερες από 1.000 μπάλες, αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο φαντασμαγορικό θέαμα χορεύοντας δύο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια: «Santa Tell Me» της Ariana Grande και «Winter Wonderland» του Michael Bublé.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους Loop Quartet, ένα φωνητικό σύνολο που δημιουργεί μουσική αποκλειστικά με τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής.

Κάλαντα, swing classics και pop επιτυχίες, από το «Carol of the Bells» και το «Rocking Around the Christmas Tree» στο «All I want for Christmas», μετατράπηκαν σε σύγχρονες πολυφωνικές εμπειρίες και ενθουσίασαν το κοινό.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής, με ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη βραδιά που συνδύασε swing και jazz διασκευές μεγάλων επιτυχιών, όπως οι «Careless Whisper», «Gimme!Gimme!Gimme!», «Let’s Get Loud», «Hot Stuff», κ.ά.

Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «Biolumina»

Η χθεσινή γιορτή αποτέλεσε και την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «Biolumina» στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Με έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κάθε μέρα, έως και τις 07 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο, σε έναν χώρο συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το φως.

Το παγοδρόμιο

Επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ που περιμένει όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι επισκέπτες συναντούν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού όπου μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο -προτείνεται η ηλεκτρονική προεγγραφή εδώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εκδηλώσεις

Στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ κάθε μέρα του μήνα ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, συναυλίες, παραστάσεις, ταινίες και DJ sets, περιμένει τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να το ανακαλύψουν.

Αποκορύφωμα όλων, η γιορτή την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς που φέτος υπόσχεται να είναι πιο φαντασμαγορική από ποτέ!

Stories
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ενέταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Σοκαριστικά βίντεο 30.11.25

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο

Αν είσαι ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» παίρνεις επιδοτήσεις, αν είσαι αγρότης που παλεύεις για το δίκιο σου τρως ξύλο από τα ΜΑΤ που στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενάντια στις κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

O προπονητής της Λιντς «έκραξε» τον Ντοναρούμα: «Έκανε τον τραυματία για να δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα»

Ο προπονητής της Λιντς εξαπέλυσε τα… βέλη του στον Ντοναρούμα, καθώς τον κατηγόρησε πως προσποιήθηκε ότι είναι τραυματίας για δώσει οδηγίες ο Γκουαρντιόλα και να πάρει τη νίκη εν τέλει η Μάντσεστερ Σίτι στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου
Στην Κρήτη 30.11.25

Η Κανέλα δεν θα ξεχαστεί ποτέ - Η σκυλίτσα που έθαψαν μέσα στο χώρο του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί θεωρούσαν την σκυλίτσα Κανέλα κομμάτι της καθημερινότητας τους και ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Νέο σκάνδαλο; 30.11.25

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts
Πράξη αγάπης 30.11.25

Ένα νανούρισμα αντίστασης για την Παλαιστίνη – Νένε Τσέρι και Μπράιαν Ίνο στοχεύουν στο χριστουγεννιάτικο Νο1 των charts

Η Νένε Τσέρι, η Σελέστ, η Ναντίν Σαχ, ο Πίτερ Γκάμπριελ και ο Μπράιαν Ίνο συμμετέχουν στον αγώνα για το Νο1 των Χριστουγέννων με ένα φιλανθρωπικό single για την Παλαιστίνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 30.11.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική
Ένταση 30.11.25 Upd: 15:09

Χημικά κατά των αγροτών από αστυνομικούς στις κινητοποιήσεις – Έκλεισε από τα τρακτέρ η Εθνική

Ένταση και χημικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια - Στον Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας - Μπλόκο και στον Ορχομενό Βοιωτίας - Μία προσαγωγή αγρότη

Σύνταξη
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

