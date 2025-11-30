Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Η φωταγώγηση, ο εντυπωσιακός στολισμός και το γιορτινό σκηνικό

Το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου, χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτριες όλων των ηλικιών, είδαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) να μεταμορφώνεται σ’ ένα φωτεινό τόπο γιορτής κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η φωταγώγηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί πλέον θεσμό αφού, από το 2017, σηματοδοτεί με λαμπρό τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη, με μια ανοιχτή για όλες και όλους, συμμετοχική εμπειρία φωτός, μουσικής και χαράς.

Χιλιάδες φωτάκια έδωσαν το φως για τα Χριστούγεννα

Στις 19.00 ακριβώς, χιλιάδες φωτάκια LED, με συνολικό μήκος 34 χιλιόμετρα, άναψαν στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα (12 μέτρα) έλατα της Αγοράς, στολισμένα με περισσότερες από 1.000 μπάλες, αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά στο φαντασμαγορικό θέαμα χορεύοντας δύο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια: «Santa Tell Me» της Ariana Grande και «Winter Wonderland» του Michael Bublé.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους Loop Quartet, ένα φωνητικό σύνολο που δημιουργεί μουσική αποκλειστικά με τη δύναμη της ανθρώπινης φωνής.

Κάλαντα, swing classics και pop επιτυχίες, από το «Carol of the Bells» και το «Rocking Around the Christmas Tree» στο «All I want for Christmas», μετατράπηκαν σε σύγχρονες πολυφωνικές εμπειρίες και ενθουσίασαν το κοινό.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής, με ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη βραδιά που συνδύασε swing και jazz διασκευές μεγάλων επιτυχιών, όπως οι «Careless Whisper», «Gimme!Gimme!Gimme!», «Let’s Get Loud», «Hot Stuff», κ.ά.

Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «Biolumina»

Η χθεσινή γιορτή αποτέλεσε και την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «Biolumina» στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Με έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, κάθε μέρα, έως και τις 07 Ιανουαρίου, από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο, σε έναν χώρο συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το φως.

Το παγοδρόμιο

Επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ που περιμένει όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο ακούγοντας τις αγαπημένες τους χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Οι επισκέπτες συναντούν το Παγοδρόμιο, όπως πάντα, στη βόρεια όχθη του Καναλιού όπου μπορούν να απολαύσουν το φωτισμένο υπερθέαμα του ΚΠΙΣΝ και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια καθώς στροβιλίζονται με τα παγοπέδιλά τους.

Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 22.00 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο -προτείνεται η ηλεκτρονική προεγγραφή εδώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εκδηλώσεις

Στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ κάθε μέρα του μήνα ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, συναυλίες, παραστάσεις, ταινίες και DJ sets, περιμένει τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να το ανακαλύψουν.

Αποκορύφωμα όλων, η γιορτή την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς που φέτος υπόσχεται να είναι πιο φαντασμαγορική από ποτέ!