UP FM Festival: Οι φοιτητές στην Πάτρα γιορτάζουν την έλευση του καλοκαιριού

Τρία χρόνια τώρα, το UP FM Festival φέρνει το καλοκαίρι. Οι φοιτητές που εκφράζουν τη νέα γενιά αλλά απευθύνονται σε όλη την πόλη της Πάτρας, για 4η χρονιά, ξεκινούν με τον πιο δυνατό τρόπο τη φεστιβαλική περίοδο.

Στις 23 Μαΐου, στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος, εκεί όπου φοίνικες, ένα νεοκλασικό κτίριο και ο παλμός των φοιτητών συνυπάρχουν – συναντιώμαστε και φέτος για ένα φεστιβαλ που δεν είναι σαν τα άλλα.

Εσείς βάζετε για πρώτη φορά τα κοντομάνικά σας και εμείς όσα θα κάνουν αυτή τη νύχτα μοναδική και φέτος.

Το καλοκαίρι έρχεται – σας το λέμε πρώτοι.

Τι πρέπει να θυμάσαι για το UP FM Festival

Είναι το φεστιβάλ που διοργανώνεται από τους φοιτητές που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM, και έχει γίνει πλέον ένα ετήσιο ραντεβού στην πόλη και ένα event για το οποίο όλοι ανυπομονούν.

Έλα, σίγουρα το είχες ακούσει πέρσι, με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό, τους Super Stereo και πολλά άλλα ονόματα, ξεπέρασε συνολικά τα 4000 άτομα σε προσέλευση στο διήμερο. 3 χρονιές, κάθε φορά και πιο δυνατό, check it out.

Είναι το φεστιβάλ που πιστεύει στο πολυσυλλεκτικό line up, που για εκείνο ποίηση είναι ένα indie τραγούδι, οι στίχοι του Παυλίδη, η πιο αυθεντική ρίμα και κυρίως ποίηση είναι να συνυπάρχουν όλα αυτά μαζί.

Ξέρεις πηγαίνοντας ότι θα ζήσεις μια βραδιά με αυθεντική ενέργεια, πρόταση, χορό, χρώματα και θα είσαι και εσύ μέρος ενός κοινού παλμού στην καρδιά της πόλης. Στο UP FM FESTIVAL θα τα βρεις όλα και θα κολλήσεις. Και θα τα βρεις φυσικά όλα στημένα DIY από φοιτητές.

Ξέρουμε ότι το περιμένατε, ξέρετε ότι ετοιμάζουμε κάτι δυνατό – stay tuned λοιπόν για τη μεγάλη ανακοίνωση!

UP FM Festival

Πότε: 23 Μάϊου

Που: Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα (Πάτρα)

Είσοδος ελεύθερη