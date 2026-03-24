Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24 Μαρτίου 2026, 12:18

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην οριοθέτηση και ίδρυση δύο επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στις θέσεις «Άκρα Φυγού (Άσπρος Κάβος)» των Φούρνων και «Βαθύλακας» της Θύμαινας, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών, στο Βόρειο Αιγαίο.

Για καθέναν από τους δύο, υπό ίδρυση ΕΕΑΧ, προετοιμάζεται ο προβλεπόμενος, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Κανονισμός Λειτουργίας, στον οποίο, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής.

Τεκμηριώθηκαν συνολικά 62 ναυάγια, χρονολογούμενα από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως την περίοδο του Μεσοπολέμου (1920 – 1930), αναδεικνύοντας τη διαχρονική ναυσιπλοϊκή σημασία της περιοχής. Από το 2018 η έρευνα εξελίχθηκε σε συστηματική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με την υποστήριξη του Καθιδρύματος Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών «Κορσεαί».

Για την προστασία των πολυάριθμων εντοπισμένων θέσεων, εγκρίθηκε το 2025 η κήρυξη και οριοθέτηση 24 ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, διασφαλίζοντας θεσμικά το σύνολο των αρχαιολογικών καταλοίπων της περιοχής.

Επισκέψιμος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θέση Άκρα Φυγού

Τα ναυάγια που εντάσσονται στον Επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Χώρο είναι τα εξής:

Ναυάγιο Νο. 2 (5ος – 6ος αι. μ.Χ.)

Εντοπίζεται σε βάθη -8 – -22μ. και αποτελείται από εκτεταμένες αποθέσεις θραυσμένων αμφορέων. Το φορτίο έχει διαταραχθεί και διατηρείται σε κακή κατάσταση.

Ναυάγιο Νο. 3 (5ος – 6ος αι. μ.Χ.)

Σε βάθη -23 – -26μ. περιλαμβάνει 25–30 τμηματικά σωζόμενους αμφορείς και περιφερειακά ευρήματα.

Ξεχωρίζει, καθώς είναι το μοναδικό φορτίο που γνωρίζουμε από τη Μεσόγειο με καροτόσχημους αμφορείς που προέρχονταν από την πόλη της Σινώπης, στη Μαύρη θάλασσα, που χρονολογούνται κυρίως από τον 4ο μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ.

Ναυάγιο Νο. 4 (8ος –10ος αι. μ.Χ.)

Αποτελείται από δύο συγκεντρώσεις αμφορέων σε βάθη από -6 έως -16 μέτρα. Το ναυάγιο έχει συληθεί. Ωστόσο, διατηρούνται περισσότεροι από 150 αμφορείς σε ημιακέραια κατάσταση.

Ναυάγιο Νο. 15 (5ος – 6ος αι. μ.Χ.)

Πρόκειται για το ναυάγιο που επιλέχθηκε για ανασκαφική διερεύνηση, από τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί στους Φούρνους.

Απαρτίζεται από ένα επιφανειακό στρώμα 100 περίπου αμφορέων, που έχουν εναποτεθεί σε επικλινή βυθό και σε βάθη από -43 έως -49 μέτρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αμφορείς -οκτώ διαφορετικών τύπων- που έχουν διαγνωστεί στο φορτίο του πλοίου, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και ιδίως από τρεις διαφορετικές περιοχές αυτής (Κριμαία, Σινώπη και Ηράκλεια του Πόντου).

Μαζί με τους αμφορείς μετέφερε και ένα φορτίο επιτραπέζιας κεραμικής.

Ναυάγιο Νο. 19 (5ος – 6ος αι. μ.Χ.)

Το ναυάγιο βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το ναυάγιο Νο. 4, αλλά στη ρηχή ζώνη από τα -6 έως -10 μέτρα βάθος. Απαρτίζεται από μία μικρή σχετικά συγκέντρωση θραυσμένων και πακτωμένων αμφορέων, στο βραχώδες υπόβαθρο του φυσικού βράχου, πλησίον της ακτής.

Πρόκειται για φορτίο που έχει απωλέσει την συνοχή του. Εντός των κεραμικών αποθέσεων αναγνωρίστηκαν κανάτες και αμφορείς της πρωτοβυζαντινής περιόδου, που προορίζονταν για την μεταφορά ελαίου και κρασιού.

Ναυάγιο Νο. 55 (2ος – 1ος αι. π.Χ.)

Στη θέση αυτή υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κατολισθήσεων και υπάρχει βάσιμα η υποψία ότι το μεγαλύτερο τμήμα του ναυαγίου έχει καλυφθεί από βράχια και άμμο που αποσπάστηκαν και κατέπεσαν στη θάλασσα. Οι αμφορείς, κάποιοι από τους οποίους είναι ενσφράγιστοι, αναγνωρίζονται ως Κνιδιακοί.

Ναυάγιο Νο. 13 (πρώτο μισό 6ου αι. π.Χ.)

Το αρχαιότερο και βορειότερο εκ των επτά ναυαγίων, που έχουν καταγραφεί στην Άκρα Φυγού. Απαρτίζεται από μία κύρια απόθεση φορτίου αμφορέων που ξεκινά από το βάθος των -34 μέτρων και εκτείνεται, σε έντονα επικλινή βυθό, έως το βάθος των -40 μέτρων.

Το ορατό τμήμα του ναυαγίου περιλαμβάνει περίπου 40 – 50 αμφορείς, κάποιοι από τους οποίους διατηρούνται σε ακέραιη κατάσταση. Τυπολογικά θεωρούνται Σαμιακοί και χρονολογούνται στην αρχαϊκή περίοδο.

Είναι το πρωιμότερο ναυάγιο που έχει εντοπιστεί, μέχρι σήμερα, στους Φούρνους. Αποτελεί μοναδικό στο είδος του, καθώς δεν έχει εντοπιστεί παρόμοιο ναυάγιο με αυτό το φορτίο στο Αιγαίο.

Ενάλιος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στη θέση Βαθύλακα

Ο δεύτερος χώρος αφορά στην περιοχή εντός του όρμου Βαθύλακα, στη Θύμαινα, όπου έχουν εντοπιστεί και τεκμηριωθεί τρία αρχαία ναυάγια.

Η ευρύτερη περιοχή ήταν κατάσπαρτη από απορρίψεις κεραμικής, αρχαίες και μεσαιωνικές άγκυρες και μεμονωμένα ευρήματα, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία της περιοχής για τη ναυσιπλοΐα από την ελληνιστική έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ο δεύτερος ΕΕΑΧ χωροθετείται απέναντι από τον πρώτο ενισχύοντας την προβολή ολόκληρου του συμπλέγματος των Φούρνων.

Προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων καταδυτικών διαδρομών με μέγιστα βάθη από -32μ. έως -70μ., καθώς και η τοποθέτηση φωτοσημαντήρων και αγκυροβολίων. Τα ναυάγια που περιλαμβάνει είναι τα εξής:

Ναυάγιο Νο. 45

Βρίσκεται σε βάθη -54 – -67μ., χρονολογείται στο α’ μισό του 4ου αιώνα μ.Χ. και σώζεται σε άρτια κατάσταση. Λόγω του μεγάλου βάθους, στο οποίο βρίσκεται, αποτελεί ένα από τα τελευταία παρθένα ναυάγια στο Αιγαίο.

Το φορτίο του απαρτίζεται από αμφορείς που προέρχονται από τις ρωμαϊκές κτήσεις στη σημερινή Τυνησία, καθώς και από αμφορείς που παράγονται σε εργαστήρια της νότιας Ισπανίας.

Το ναυάγιο φέρει ένα συμπληρωματικό φορτίο αμφορέων, που προέρχονται από εργαστήρια στην περιοχή της Καταλονίας, της Νότιας Ισπανίας και της Νότιας Πορτογαλίας, μαρτυρώντας τα εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου.

Ναυάγιο Νο. 28 (2ος αι. π.Χ.)

Το ναυάγιο εντοπίζεται σε βάθη -8 – -30μ. στην ανατολική πλευρά του όρμου και ανήκει σε ένα πλοίο, που βυθίστηκε έμφορτο με αμφορείς, προερχόμενους από εργαστήρια της Κω και της Εφέσου.

Τα ευρήματα σώζονται αποσπασματικά και είναι διασκορπισμένα σε βραχώδη και αμμώδη βυθό.

Ναυάγιο Νο. 48 (1ος – 3ος αι. π.Χ.)

Νοτιότερα του ναυαγίου Νο. 28, σε βάθος -15 – -30μ., όλη η ανατολική πλευρά του κόλπου του Βαθύλακα είναι κατάσπαρτη από κεραμικό υλικό, που αποδίδεται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες κεραμικής (αμφορείς, επιτραπέζια αγγεία, μαγειρικά σκεύη, λυχνάρια), που χρονολογούνται σε διαφορετικές εποχές.

Το ναυάγιο 48 -αν πρόκειται τελικά για ένα και όχι για περισσότερα ναυάγια της ίδιας περιόδου που απώλεσαν τη συνοχή τους- είχε φορτίο προερχόμενο από την Κρήτη.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

