Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

«Επισκεπτόμαστε τον ιστορικό τόπο της Αρχαίας Ελεύθερνας και αυτό εδώ το σπουδαίο Μουσείο, στο οποίο συνέβαλαν με τις ανασκαφές εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, οι οποίοι σταδιοδρόμησαν και σταδιοδρομούν ακόμη σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να επισημάνω ότι ίσως είναι τυχερός εδώ ο τόπος. Δεν έχουν την τύχη όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Αρχαία Ελεύθερνα», είπε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την επίσκεψή του στο «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας».

«Για παράδειγμα, πιο κάτω στο Ηράκλειο στον Λόφο, που είναι της Μινωϊκής εποχής με τεράστια ευρήματα, δυστυχώς πάνε να φτιάξουν εκεί ραντάρ και δικαιολογημένα οι κάτοικοι, επειδή αλλοιώνεται ο αρχαιολογικός χώρος και τα ευρήματα, βρίσκονται σε κινητοποιήσεις μαζί με δεκάδες μαζικούς φορείς και είμαστε στο πλευρό τους», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας δεν πρέπει να απαξιώνονται

«Η πολιτιστική μας κληρονομιά, οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας δεν πρέπει να απαξιώνονται, είναι αγαθό. Πρέπει να συντηρούνται, να αναδεικνύονται, να υπάρχει γι’ αυτό γενναία κρατική χρηματοδότηση και όχι συνεχώς να βλέπουμε να απαξιώνονται και να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Γιατί πρέπει να δοθούν, να αποδοθούν, να μπορούν να τα απολαμβάνουν, να τα επισκέπτονται άνθρωποι κάθε ηλικίας της πατρίδας μας, αλλά και επισκέπτες από όλες τις χώρες του κόσμου».