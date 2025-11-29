newspaper
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Πολιτική Γραμματεία 29 Νοεμβρίου 2025 | 17:08

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη, με πρώτο σταθμό τον νομό Λασιθίου, ξεκίνησε σήμερα (29/11) ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αφού έκανε περιοδεία στην αγορά του Αγίου Νικολάου, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο της πόλης και συνομίλησε με υγειονομικούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε εφημερία.

Τον κ. Κουτσούμπα υποδέχτηκαν ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου των εργαζομένων και ο Κώστας Καραταράκης, πρόεδρος της Ένωσης γιατρών ΕΣΥ Λασιθίου, οι οποίοι, όπως τον  ενημέρωσαν, «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό, με συνέπεια ένα επείγον περιστατικό να πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης».

Ο γραμματέας του ΚΚΕ εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος «στα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών», τονίζοντας πως «η υγεία, ως το πολυτιμότερο αγαθό, θα έπρεπε να δέχεται το κύριο βάρος της προσοχής του κράτους, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, η κατάσταση πάει απ’ το κακό στο χειρότερο και μόνο με αγώνα και πίεση υπάρχει ελπίδα να αλλάξει κάτι».

Με τους υγειονομικούς στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου συνομιλεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας

«Οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε σε σύσκεψη που διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου με φίλους και συμπορευόμενους του κόμματος στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, όπου και αναφέρθηκε στον στόχο που θέτει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στις θέσεις για το 22ο Συνέδριου του κόμματος, που είναι, όπως είπε, «το επαναστατικό μας πρόγραμμα, η στρατηγική μας να υπηρετείται και να προωθείται μέσα από την κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους τομείς, σε κάθε κρίκο της δουλειάς των οργανώσεων μας».

«Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας σε οποιεσδήποτε συνθήκες, γιατί διαβλέπουμε ότι οι μέρες της θύελλας είναι μπροστά μας και όχι μόνο για τους κομμουνιστές, για όλο τον λαό, τους λαούς της περιοχής», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα και τον κίνδυνο κλιμάκωσης και γενίκευσης, «γιατί παραμένει άθικτη η αιτία που γεννά τους πολέμους στον καπιταλισμό – ο ανταγωνισμός για το κέρδος».

«Ελλάδα ενεργειακός κόμβος σημαίνει και η Κρήτη στο μάτι του κυκλώνα»

Χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη, εγκληματική» την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ «που μπλέκει την χώρα όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, τώρα και με τη μετατροπή της σε ‘κόμβο’ των αμερικανικών ενεργειακών και άλλων σχεδιασμών».

Όπως εξήγησε, «’Ελλάδα ενεργειακός κόμβος’ σημαίνει όμως ότι και η Κρήτη μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα» και επισήμανε διεξοδικά τους ελλοχεύοντες κινδύνους και «από τους γενικότερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή».

Σημείωσε πως, με εξαίρεση το ΚΚΕ, από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αναπτύσσεται καμία πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα αυτά, «γιατί μοιράζονται όλοι τους τις ίδιες δεσμεύσεις στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στις στρατηγικές συμμαχίες της αστικής τάξης, στα συμφέροντα τμημάτων της που επωφελούνται από όλα αυτά».

«Απόλυτα δικαιολογημένη η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση»

«Η λαϊκή δυσαρέσκεια για τα τεράστια προβλήματα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δεδομένο ότι δυναμώνει περισσότερο κάθε μέρα που περνά και είναι απόλυτα δικαιολογημένη», είπε ο γραμματέας του ΚΚΕ, προσθέτοντας «είναι επίσης δεδομένο, ότι το σύστημα παίρνει τα μέτρα του ώστε η δυσαρέσκεια να διοχετευτεί σε ανώδυνες για το ίδιο λύσεις».

«Ταυτόχρονα, το σύστημα προετοιμάζει εναλλακτικές κυβερνητικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι καμία κυβέρνηση και κανένας πρωθυπουργός δεν είναι αιώνιος, θέλει όμως να διαιωνίζεται η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου» ανέφερε, σημειώνοντας ότι «έτσι εξηγείται η κινητικότητα που βλέπουμε και στη ΝΔ και στα ‘δεξιά’ της και στην αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία και σε άλλες προσωποπαγείς δυνάμεις, που με τον μανδύα του αντισυστημισμού κάνουν τα πάντα για να διασώσουν το σύστημα και τους θεσμούς του, την ΕΕ, να τα ξεπλύνουν στη συνείδηση όσων αρχίζουν να τα αμφισβητούν».

Επίθεση σε Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερα για το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, φαίνεται να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, που έχουν να κάνουν και με τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα διεθνώς, αλλά και με τα πεπραγμένα αυτού του χώρου», όπως υποστήριξε.

«Κάποια από αυτά μάλιστα», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «μας τα θυμίζει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, όπου δηλώνει περήφανος για τον ‘ρεαλισμό’ που επέδειξε με τρίτο αντιλαϊκό μνημόνιο, αποδίδοντας μια ψευδεπίγραφη ριζοσπαστική ρητορική σε κάποιους συνεργάτες του. Αυτό που κρύβει, βέβαια, είναι ότι αυτός ο ψευδεπίγραφος ριζοσπαστισμός ήταν στοιχείο της εξαπάτησης αριστερών ανθρώπων, αγωνιστών, ριζοσπαστικού κόσμου, ανθρώπων που θέλανε μια ριζική αλλαγή».

Αναφερόμενος στη στάση του ΠΑΣΟΚ, που, όπως υποστήριξε, «λίγο-πολύ πανηγυρίζει για τα όσα ανακοίνωσε τις προάλλες η υπουργός της 13ωρης εργασίας» και της «θλιβερής ΠΑΣΟΚικής ηγεσίας της ΓΣΕΕ σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις», τόνισε ότι πρόκειται για «ένα νόμο, που, όπως απέδειξε τεκμηριωμένα το ΚΚΕ, διατηρείται όλο το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους και αργότερα».

«Η ΝΔ να γίνει παρελθόν, αλλά όχι για να έρθει άλλος Μητσοτάκης στη θέση του»

«Να ποιος είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των δυνάμεών τους στο κίνημα. Τη ΝΔ την ξέρουμε, πρέπει να γίνει παρελθόν, αλλά όχι για να έρθει ένας άλλος Μητσοτάκης στη θέση του, που θα εμφανίζεται και σαν αριστερός και αγωνιστής και στο τέλος πάλι να προδώσει τον λαό και το κίνημά του και να έρθει πάλι πιο φορτσάτη η δεξιά ή δεν ξέρω ποιος άλλος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αντίπαλος της κυβέρνησης της ΝΔ και της πολιτικής της είναι σήμερα οι αγώνες του λαού», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι αγώνες  χρειάζεται να δυναμώσουν, να γίνουν πιο επιθετικοί στο περιεχόμενό τους, βάζοντας πιο καθαρά στο στόχαστρο το σάπιο αστικό κράτος, όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του συστήματος, την ΕΕ, την ίδια την τάξη των εκμεταλλευτών. Έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, για μια πραγματικά εργατική-λαϊκή εξουσία και διακυβέρνηση».

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε τον ελληνικό λαό»

Κάλεσε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ σημειώνοντας πως «αντιπαλεύουμε την αυταπάτη ότι η συμμετοχή μας σε μια αστική κυβέρνηση συνεργασίας στα πλαίσια του καπιταλισμού μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ανακούφιση τον εργαζόμενο λαό σήμερα».

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να προδώσουμε τον ελληνικό λαό, τις ιδέες μας, όπως κάνουν άλλοι τόσα χρόνια. Η σταθερότητα, γενναιότητα, καθαρότητα, τιμιότητα, υπομονή και επιμονή του ΚΚΕ σε αρχές και αξίες, στη σοσιαλιστική προοπτική, εδώ είναι που πρέπει να ακουμπήσει τις προσδοκίες του ο λαός, να συμβάλει και ο ίδιος, ατομικά και συλλογικά, συμμετέχοντας σε αυτή τη δύσκολη, αλλά όμορφη και αναζωογόνα πορεία προς το φωτεινό μέλλον», είπε καταληκτικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

