28ο ΦΝΘ: 66.000 θεατές παρακολούθησαν προβολές και εκδηλώσεις από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου
Culture Live 23 Μαρτίου 2026, 19:55

Τι συνέβη από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026 στη συμπρωτεύουσα; Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ) σε αριθμούς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Με 66.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκε το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Έντεκα ημέρες γιορτής του κινηματογράφου

Για 11 ημέρες πραγματοποιήθηκαν πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, ειδικές εκδηλώσεις και πάρτι.

Λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά έδωσαν το παρόν ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός και ο αμερικανός μουσικός παραγωγός και συνθέτης Ντέσμοντ Τσάιλντ.

Παράλληλα με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον πολιτισμό η πρωτοποριακή δημιουργός Βουβούλα Σκούρα, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός και ο αμερικανός πολυμεσικός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον.

28ο ΦΝΘ: Τα βραβεία και οι νικητές

Συνολικά απονεμήθηκαν 36 βραβεία και ειδικές μνείες, ενώ 14 βραβεία και ειδικές μνείες, ανάμεσά τους και δύο Χρυσοί Αλέξανδροι (του τμήματος Newcomers και του τμήματος Film Forward) απονεμήθηκαν σε ελληνικές παραγωγές, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ελληνικού ντοκιμαντέρ.

Η ταινία «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού, μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, καθώς το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι Oscars eligible festival.

Τι συνέβη στη διάρκεια 11 ημερών

Οκτώ masterclasses, συζητήσεις και παρουσιάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότερες από 2.500 ακροάσεις πόντκαστ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Podcast του Φεστιβάλ.

Περισσότερες από 700 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Immersive: All around Cinema.

559 συναντήσεις ανάμεσα σε 552 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς. Ελπίζουμε σύντομα οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες.

Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 197 ταινίες στο Agora Doc Market μέσω Cinando.

57 ελληνικές ταινίες

Φέτος, προβλήθηκαν 57 ελληνικές ταινίες, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Newcomers και τρεις στο διαγωνιστικό Film Forward.

Τέλος, οι δημιουργοί και οι συντελεστές των ελληνικών ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με σημαντικούς επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Το Φεστιβάλ γίνεται ταινία

Στη διάρκεια των 11 ημερών του 28ου ΦΝΘ βραβευμένος με Αργυρό Αλέξανδρο σκηνοθέτης Τζώρτζης Γρηγοράκης και το συνεργείο του κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, καταγράφοντας με την κάμερά τους όλα τα μυστικά του Φεστιβάλ.

Τα μυστικά αυτά θα αποκαλυφθούν σε ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματοποιείται από τον Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ, COSMOTE TELEKOM, με παραγωγούς τη Χριστίνα Σταυροπούλου και τον Νικόλα Αλαβάνο από τη Φιλμική Εταιρεία και πρωταγωνιστές τον Χρήστο Πασσαλή και την Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Highlights του Φεστιβάλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η εγκατάσταση HeartBeat: Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της στη σιωπή της συνάντησης της γαλλίδας εικαστικής καλλιτέχνιδας Φανί Φορτάζ, γνωστής και ως Bonnie Lisbon, η οποία ήταν sold out καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στη διάρκεια της προβολής της ταινίας «Μπακαλιάρος κι άγιος ο Θεός» της Γκούρο Σάνιολα Μπεργκ, που μας ξεναγεί σε ένα νορβηγικό χωριό, ο πρώην δήμαρχος του χωριού Ρόναλντ, μαζί με ένα φίλο του, καθηγητή μουσικής, τραγούδησαν ζωντανά ένα νορβηγικό τραγούδι, μεταφέροντας τους θεατές στις παραδόσεις της χώρας τους.

Σπάνιο υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους απέκτησε νέα ζωή μέσα από τη μικρού μήκους ταινία «Πραγματαγνωσία», καλλιτεχνική ανάθεση του Φεστιβάλ στον σκηνοθέτη Αριστοτέλη Μαραγκό, σε ένα έργο που δίνει κίνηση στον φαινομενικά στατικό κόσμο των αρχείων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε προσβάσιμη προβολή για νευροδιαφορετικούς θεατές με χρήση εικονογραμμάτων.

Το Φεστιβάλ φιλοξένησε μια συγκινητική προβολή του αγαπημένου ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, χορηγού προσβασιμότητας του Φεστιβάλ.

Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Η μαγική πόλη – Το Μπέρμιγχαμ του Σαν Ρα», οι οποίοι υποδέχτηκαν τους θεατές που παραβρέθηκαν στην προβολή τους τραγουδώντας, πραγματοποίησαν επίσης ένα μοναδικό acoustic gig στο δισκάδικο Stereodisc, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Ο Τζον Λάρσεν, κεντρικός χαρακτήρας του ντοκιμαντέρ Είμαστε Αστρόσκονη της Ελίζαμπεθ Ράσμουσεν ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου Ολύμπιον και μάζεψε σκόνη, την οποία θα αναλύσει σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει μικρομετεωρίτες.

Ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Μπροστά και πίσω από την κάμερα: Το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ» πραγματοποιήθηκε με τη Ζιλιέτ Μπινός.

Το Φεστιβάλ πραγματοποίησε έκτακτη προβολή του ντοκιμαντέρ Πέστε, ο πόθος που φυτρώνει του Στέργιου Πάσχου, στη μνήμη του Γιώργου Πανουσόπουλου.

Συγκινητική ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ Broken English των Ίεν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ για τη Μάριαν Φέιθφουλ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι, με τίτλο Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής, παρουσιάστηκε στο Πράσινο Δωμάτιο.

Moody’s: Τα δύο σενάρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Κόσμος
Τραμπ: «Μια ακόμα ευκαιρία στο Ιράν και τις απειλές του»

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς
Συμβατικό; Όχι 20.03.26

Η Σοφία Κόπολα μας δίνει μια κινηματογραφική δόση από Μαρκ Τζέικομπς

Η Σοφία Κόπολα υπογράφει το ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» που ακολουθεί τον Μαρκ Τζέικομπς κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων που προηγήθηκαν της επίδειξης της κολεξιόν του για την άνοιξη του 2024.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Τα 40 καράτια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Συλλέκτης τίτλων ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι που με την κατάκτηση του Carabao Cup έγραψε ιστορία καθώς έφτασε στους 40 τίτλους της προπονητικής καριέρας του

Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Αδιευκρίνιστα τα αίτια 23.03.26

Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

