28ο ΦΝΘ: 66.000 θεατές παρακολούθησαν προβολές και εκδηλώσεις από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου

Με 66.000 θεατές στις προβολές σε φυσικούς χώρους και online, καθώς και στις εκδηλώσεις, ολοκληρώθηκε το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Έντεκα ημέρες γιορτής του κινηματογράφου

Για 11 ημέρες πραγματοποιήθηκαν πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, ειδικές εκδηλώσεις και πάρτι.

Λαμπερές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά έδωσαν το παρόν ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός και ο αμερικανός μουσικός παραγωγός και συνθέτης Ντέσμοντ Τσάιλντ.

Παράλληλα με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον πολιτισμό η πρωτοποριακή δημιουργός Βουβούλα Σκούρα, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός και ο αμερικανός πολυμεσικός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον.

28ο ΦΝΘ: Τα βραβεία και οι νικητές

Συνολικά απονεμήθηκαν 36 βραβεία και ειδικές μνείες, ενώ 14 βραβεία και ειδικές μνείες, ανάμεσά τους και δύο Χρυσοί Αλέξανδροι (του τμήματος Newcomers και του τμήματος Film Forward) απονεμήθηκαν σε ελληνικές παραγωγές, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ελληνικού ντοκιμαντέρ.

Η ταινία «Λύτρωση» του Μίχαου Μάρτσακ, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού, μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, καθώς το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι Oscars eligible festival.

Τι συνέβη στη διάρκεια 11 ημερών

Οκτώ masterclasses, συζητήσεις και παρουσιάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότερες από 2.500 ακροάσεις πόντκαστ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Podcast του Φεστιβάλ.

Περισσότερες από 700 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Immersive: All around Cinema.

559 συναντήσεις ανάμεσα σε 552 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς. Ελπίζουμε σύντομα οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες.

Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 197 ταινίες στο Agora Doc Market μέσω Cinando.

57 ελληνικές ταινίες

Φέτος, προβλήθηκαν 57 ελληνικές ταινίες, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Newcomers και τρεις στο διαγωνιστικό Film Forward.

Τέλος, οι δημιουργοί και οι συντελεστές των ελληνικών ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με σημαντικούς επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Το Φεστιβάλ γίνεται ταινία

Στη διάρκεια των 11 ημερών του 28ου ΦΝΘ βραβευμένος με Αργυρό Αλέξανδρο σκηνοθέτης Τζώρτζης Γρηγοράκης και το συνεργείο του κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, καταγράφοντας με την κάμερά τους όλα τα μυστικά του Φεστιβάλ.

Τα μυστικά αυτά θα αποκαλυφθούν σε ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματοποιείται από τον Μεγάλο Χορηγό του Φεστιβάλ, COSMOTE TELEKOM, με παραγωγούς τη Χριστίνα Σταυροπούλου και τον Νικόλα Αλαβάνο από τη Φιλμική Εταιρεία και πρωταγωνιστές τον Χρήστο Πασσαλή και την Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Highlights του Φεστιβάλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η εγκατάσταση HeartBeat: Η καρδιά βρίσκει τον ρυθμό της στη σιωπή της συνάντησης της γαλλίδας εικαστικής καλλιτέχνιδας Φανί Φορτάζ, γνωστής και ως Bonnie Lisbon, η οποία ήταν sold out καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Στη διάρκεια της προβολής της ταινίας «Μπακαλιάρος κι άγιος ο Θεός» της Γκούρο Σάνιολα Μπεργκ, που μας ξεναγεί σε ένα νορβηγικό χωριό, ο πρώην δήμαρχος του χωριού Ρόναλντ, μαζί με ένα φίλο του, καθηγητή μουσικής, τραγούδησαν ζωντανά ένα νορβηγικό τραγούδι, μεταφέροντας τους θεατές στις παραδόσεις της χώρας τους.

Σπάνιο υλικό από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους απέκτησε νέα ζωή μέσα από τη μικρού μήκους ταινία «Πραγματαγνωσία», καλλιτεχνική ανάθεση του Φεστιβάλ στον σκηνοθέτη Αριστοτέλη Μαραγκό, σε ένα έργο που δίνει κίνηση στον φαινομενικά στατικό κόσμο των αρχείων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε προσβάσιμη προβολή για νευροδιαφορετικούς θεατές με χρήση εικονογραμμάτων.

Το Φεστιβάλ φιλοξένησε μια συγκινητική προβολή του αγαπημένου ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η γιαγιά μου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, χορηγού προσβασιμότητας του Φεστιβάλ.

Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Η μαγική πόλη – Το Μπέρμιγχαμ του Σαν Ρα», οι οποίοι υποδέχτηκαν τους θεατές που παραβρέθηκαν στην προβολή τους τραγουδώντας, πραγματοποίησαν επίσης ένα μοναδικό acoustic gig στο δισκάδικο Stereodisc, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Ο Τζον Λάρσεν, κεντρικός χαρακτήρας του ντοκιμαντέρ Είμαστε Αστρόσκονη της Ελίζαμπεθ Ράσμουσεν ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου Ολύμπιον και μάζεψε σκόνη, την οποία θα αναλύσει σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει μικρομετεωρίτες.

Ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Μπροστά και πίσω από την κάμερα: Το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο στο ντοκιμαντέρ» πραγματοποιήθηκε με τη Ζιλιέτ Μπινός.

Το Φεστιβάλ πραγματοποίησε έκτακτη προβολή του ντοκιμαντέρ Πέστε, ο πόθος που φυτρώνει του Στέργιου Πάσχου, στη μνήμη του Γιώργου Πανουσόπουλου.

Συγκινητική ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ Broken English των Ίεν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ για τη Μάριαν Φέιθφουλ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η αυτοβιογραφία του βραβευμένου με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Γουόλτερ Λάσαλι, με τίτλο Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής, παρουσιάστηκε στο Πράσινο Δωμάτιο.