magazin
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει την έκθεση «Modern ARTεμις»
Culture Live 24 Μαρτίου 2026, 16:26

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει την έκθεση «Modern ARTεμις»

Η σύγχρονη τέχνη εμπνέεται από την Αρχαιότητα - Από 18 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026 στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Με αφετηρία την κομβική ανασκαφή στην Αμάρυνθο της Εύβοιας, η έκθεση Modern ARTεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια, πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φέρνει σε ουσιαστικό διάλογο την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Την έκθεση, που επιμελούνται η Δρ. Όλγα Πολυχρονοπούλου, ο Δρ. Tobias Krapf και η Ίρις Κρητικού, συγκροτούν έργα εννέα καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Κύπρο, οι οποίοι προσεγγίζουν, ο καθένας με τη δική του ματιά, τον χώρο, τον χρόνο και τα ίχνη του παρελθόντος, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο πεδίο θέασης και στοχασμού.

Εμπνεόμενοι από τον χώρο της αρχαίας Αμαρύνθου, το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, την ανασκαφή, το μουσείο, τα ευρήματα και το ιστορικό και συμβολικό φορτίο του τόπου, οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν αυτό το πλέγμα αναφορών όχι ως ένα στατικό αρχαιολογικό εύρημα, αλλά ως ζωντανό πεδίο μνήμης, συμβόλων και μορφών. Η Ιφιγένεια Σδούκου, η Άννα Αχιλλέως Staeubli, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο Θράσος Αβαριτσιώτης, η Κατερίνα Βέλλιου, η Noemi Niederhauser, οι Karl και Nicole Reber και η Judit Villiger αρθρώνουν διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από τον μύθο της Αρτέμιδος, την ανασκαφική εμπειρία, το ίχνος του ιερού, τη σχέση ανθρώπου και τοπίου, καθώς και τη διαρκή συνάντηση παρελθόντος και παρόντος. Μέσα από έργα που κινούνται από το συμβολικό στο υλικό και από το τεκμήριο στη μεταμόρφωσή του, η έκθεση συγκροτεί ένα πολυφωνικό σύνολο, όπου η Αρχαιότητα μετασχηματίζεται σε σύγχρονη εικαστική εμπειρία.
Η έκθεση ανοίγει για το κοινό το Σάββατο 18 Απριλίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας τον Μάιο του 2026 και στόχος είναι να ολοκληρώσει την διαδρομή της στην Ελβετία.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG, www.esag.swiss) εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, την ανασκαφή στην Αμάρυνθο, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, έφερε στο φως τα τελευταία χρόνια μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: τον περίφημο ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας.
Στους πρωταρχικούς στόχους της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ερέτριας, η προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων, καθώς και η πρακτική άσκηση των νέων αρχαιολόγων. Παράλληλα, η Σχολή προσφέρει σε πολυάριθμους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από ελβετικά πανεπιστήμια τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της Ελλάδας όσο και με τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, ενώ διαθέτει γραφείο στην Αθήνα και στην Ερέτρια.

Modern ARTεμις από το 2023

Από τον Ιούλιο του 2023, η Ελβετική Σχολή οργανώνει το πρόγραμμα Modern ARTεμις, Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια. Το γεγονός αυτό είναι μια πραγματική καινοτομία για μια ξένη αρχαιολογική σχολή, η οποία πέρα από το ερευνητικό και ανασκαφικό έργο επεκτείνεται και στο χώρο της σύγχρονης τέχνης με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα και βασικά με μια άμεση επαφή καλλιτεχνών με την ανασκαφή.
Το πρόγραμμα Modern ARTεμις, περιλαμβάνει τρία στάδια: Το πρώτο (προετοιμασία, εφαλτήριο, ερεθίσματα) αφορά ένα διαδραστικό εργαστήριο στον χώρο της ανασκαφής, σύμφωνα με το παράδειγμα της Art Residency. Το δεύτερο στάδιο είναι η προετοιμασία της δημιουργίας των έργων και η υλοποίηση από τους εικαστικούς. Το τρίτο στάδιο (output) συναντά το κοινό, με την έκθεση των έργων σε χώρους πολιτισμού.

Το Modern ARTεμις δεν είναι απλώς ένα εικαστικό γεγονός με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα, αλλά ένας συνεχής διάλογος, μέσω της τέχνης, του παρελθόντος με το παρόν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Επιμελητές:
Δρ Ολγα Πολυχρονοπούλου, Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Dr Tobias Krapf, Αρχαιολόγος, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG)
Ιρις Κρητικού, Αρχαιολόγος, Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων

Οργάνωση:
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ESAG)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (ΠΑΔΑ)
Με την υποστήριξη του Δήμου Aθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Διεύθυνση της ανασκαφής στην Αμάρυνθο
Καθ. Δρ. Sylvian Fachard
Διευθυντής ΕΑΣΕ, Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας παν/μιο Λωζάννης
Δρ. Αγγελική Γ. Σίμωσι
Επίτιμη Έφορος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Επιστημονική Επιτροπή:
Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
Πρώην Γεν. Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΥΠ.ΠΟ.), πρώην Δ/ντρια του Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης
Καθ. Δρ. Δημήτριος Πλάντζος
Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Τέτη Χατζηνικολάου
Πρώην Πρόεδρος ICOM Ελλάδος

Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου:
Όλγα Πολυχρονοπούλου, Tobias Krapf, Ίρις Κρητικού, Μαρία Γιαννουλάκη
Αρχαιολόγος-Συντηρήτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

INFO
Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων
Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

Έναρξη της έκθεσης: 18 Απριλίου 2026
Εγκαίνια: 21 Απριλίου 2026
Τέλος Έκθεσης: 3 Μαΐου 2026

Ωράριο λειτουργίας:
Τρίτη έως Παρασκευή 11.00-19.00. Σάββατο, Κυριακή 10.00-15.00. Δευτέρα κλειστά

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Σύνταξη
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Σύνταξη
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Σύνταξη
Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο