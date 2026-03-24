magazin
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μάιλι Σάιρους μεταμορφώνεται ξανά σε Hannah Montana
Culture Live 24 Μαρτίου 2026

Είκοσι χρόνια μετά, η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει στη σκηνή ως Hannah Montana σε ένα επετειακό show για τους fans της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Spotlight

Η Μάιλι Σάιρους επανέφερε στη σκηνή τη «Hannah Montana» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, σε ένα επετειακό live που γυρίστηκε στο Χόλιγουντ και θα προβληθεί στο Disney+ στις 24 Μαρτίου.

«Τώρα η Hannah φοράει Gucci. Έχει εξελιχθεί — δεν είναι πια ‘Galleria’»

Σε ένα κλειστό γύρισμα στα Sunset Gower Studios, λίγοι και επιλεγμένοι fans — πολλοί από αυτούς ντυμένοι σαν την iconic περσόνα της — παρακολούθησαν τη Σάιρους να επιστρέφει στη σκηνή με τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Από το This Is the Life μέχρι το The Climb και το Best of Both Worlds, η ατμόσφαιρα παρέπεμπε σε άλλη εποχή, με τη μόνη διαφορά ότι η φωνή της είναι πλέον πιο ώριμη και «βαριά».

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν ήθελε να «εκσυγχρονίσει» τη Hannah Montana, αλλά να τη διατηρήσει όπως τη θυμάται το κοινό.

«Δεν ήθελα μια μοντέρνα εκδοχή. Ήθελα να μείνει όπως ήταν», λέει, εξηγώντας ωστόσο ότι το styling έχει αλλάξει: «Τώρα η Hannah φοράει Gucci. Έχει εξελιχθεί — δεν είναι πια ‘Galleria’».

YouTube thumbnail

«Το έκανα για τους fans»

Η Σάιρους επιμένει ότι το πρότζεκτ δεν στήθηκε ως ένα νοσταλγικό διαφημιστικό τέχνασμα ή για να «ρίξει το ίντερνετ».

«Δεν θέλαμε ειρωνεία. Δεν ήταν αστείο. Το έκανα για να νιώσουν οι fans ότι τους βλέπω», λέει.

Στο γύρισμα, μάλιστα, μια στιγμή τη συγκίνησε ιδιαίτερα: το κοινό ξεκίνησε να φωνάζει «Hannah», αλλά σύντομα άλλαξε σε «Μάιλι».

«Ήταν σαν να λένε ότι γιορτάζουν και τις δύο πλευρές μου», σημειώνει.

Το σχέδιο που… δεν υπήρχε

Η ιδέα για το επετειακό special ξεκίνησε πριν καν υπάρξει επίσημα.

«Το έμαθα από τη Ντόλι Πάρτον», λέει. «Αν θέλεις κάτι να συμβεί, ξεκίνα να το προωθείς πριν γίνει».

Έτσι, άρχισε να μιλά δημόσια για ένα project που δεν είχε ακόμα εγκριθεί, μέχρι που η ανταπόκριση των fans οδήγησε τελικά τη Disney να το υλοποιήσει.

Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο παρευρίσκονται στην παγκόσμια πρεμιέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Hannah Montana 20th Anniversary Special» στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 23 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

«Δεν θέλω να αφήσω τίποτα πίσω»

Σε αντίθεση με την περίοδο που αποστασιοποιήθηκε από τη Disney εικόνα της, σήμερα η Σάιρους μιλά για συμφιλίωση με το παρελθόν της.

«Πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι πρέπει να αφήσουν κάτι πίσω για να προχωρήσουν. Εγώ θέλω να τα πάρω όλα μαζί μου», λέει. «Σαν ένα μωσαϊκό από όλα όσα έχω υπάρξει».

Η ίδια θυμάται και τις έντονες αντιδράσεις που είχε δεχτεί ως έφηβη — από φωτογραφίσεις μέχρι προσωπικές επιλογές που έγιναν πρωτοσέλιδα.

«Δεν έκανα κάτι λάθος. Απλώς ένιωσα ντροπή για το πώς αντέδρασε ο κόσμος», λέει σήμερα, πιο αποστασιοποιημένη.

Η Μάιλι Σάιρους και η Τις Σάιρους-Πέρσελ παρευρίσκονται στην παγκόσμια πρεμιέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Hannah Montana 20th Anniversary Special» στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 23 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

«Τώρα μπορώ να τα έχω όλα»

Σήμερα, στα 33 της, δηλώνει πως έχει βρει ισορροπία: προσωπική ζωή, καριέρα και δημιουργική ελευθερία.

«Για χρόνια χώριζα τη Μάιλι, τη Hannah και τον εαυτό μου. Τώρα τα έχω ενώσει», εξηγεί.

Και καταλήγει: «Μπορώ να έχω και τα απλά πράγματα — να ξυπνάω στο σπίτι μου, να φροντίζω τα σκυλιά μου — και ταυτόχρονα να ανεβαίνω στη σκηνή ως Hannah και να βλέπω τον κόσμο να συγκινείται».

Δεν είναι πια δύο κόσμοι, εξηγεί. Είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο: «Μπορώ να τα έχω όλα».

*Με πληροφορίες από: Variety 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Culture Live 21.03.26

Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Σύνταξη
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο