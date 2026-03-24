Η Μάιλι Σάιρους επανέφερε στη σκηνή τη «Hannah Montana» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, σε ένα επετειακό live που γυρίστηκε στο Χόλιγουντ και θα προβληθεί στο Disney+ στις 24 Μαρτίου.

Σε ένα κλειστό γύρισμα στα Sunset Gower Studios, λίγοι και επιλεγμένοι fans — πολλοί από αυτούς ντυμένοι σαν την iconic περσόνα της — παρακολούθησαν τη Σάιρους να επιστρέφει στη σκηνή με τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Από το This Is the Life μέχρι το The Climb και το Best of Both Worlds, η ατμόσφαιρα παρέπεμπε σε άλλη εποχή, με τη μόνη διαφορά ότι η φωνή της είναι πλέον πιο ώριμη και «βαριά».

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν ήθελε να «εκσυγχρονίσει» τη Hannah Montana, αλλά να τη διατηρήσει όπως τη θυμάται το κοινό.

«Δεν ήθελα μια μοντέρνα εκδοχή. Ήθελα να μείνει όπως ήταν», λέει, εξηγώντας ωστόσο ότι το styling έχει αλλάξει: «Τώρα η Hannah φοράει Gucci. Έχει εξελιχθεί — δεν είναι πια ‘Galleria’».

«Το έκανα για τους fans»

Η Σάιρους επιμένει ότι το πρότζεκτ δεν στήθηκε ως ένα νοσταλγικό διαφημιστικό τέχνασμα ή για να «ρίξει το ίντερνετ».

«Δεν θέλαμε ειρωνεία. Δεν ήταν αστείο. Το έκανα για να νιώσουν οι fans ότι τους βλέπω», λέει.

Στο γύρισμα, μάλιστα, μια στιγμή τη συγκίνησε ιδιαίτερα: το κοινό ξεκίνησε να φωνάζει «Hannah», αλλά σύντομα άλλαξε σε «Μάιλι».

«Ήταν σαν να λένε ότι γιορτάζουν και τις δύο πλευρές μου», σημειώνει.

Το σχέδιο που… δεν υπήρχε

Η ιδέα για το επετειακό special ξεκίνησε πριν καν υπάρξει επίσημα.

«Το έμαθα από τη Ντόλι Πάρτον», λέει. «Αν θέλεις κάτι να συμβεί, ξεκίνα να το προωθείς πριν γίνει».

Έτσι, άρχισε να μιλά δημόσια για ένα project που δεν είχε ακόμα εγκριθεί, μέχρι που η ανταπόκριση των fans οδήγησε τελικά τη Disney να το υλοποιήσει.

«Δεν θέλω να αφήσω τίποτα πίσω»

Σε αντίθεση με την περίοδο που αποστασιοποιήθηκε από τη Disney εικόνα της, σήμερα η Σάιρους μιλά για συμφιλίωση με το παρελθόν της.

«Πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι πρέπει να αφήσουν κάτι πίσω για να προχωρήσουν. Εγώ θέλω να τα πάρω όλα μαζί μου», λέει. «Σαν ένα μωσαϊκό από όλα όσα έχω υπάρξει».

Η ίδια θυμάται και τις έντονες αντιδράσεις που είχε δεχτεί ως έφηβη — από φωτογραφίσεις μέχρι προσωπικές επιλογές που έγιναν πρωτοσέλιδα.

«Δεν έκανα κάτι λάθος. Απλώς ένιωσα ντροπή για το πώς αντέδρασε ο κόσμος», λέει σήμερα, πιο αποστασιοποιημένη.

«Τώρα μπορώ να τα έχω όλα»

Σήμερα, στα 33 της, δηλώνει πως έχει βρει ισορροπία: προσωπική ζωή, καριέρα και δημιουργική ελευθερία.

«Για χρόνια χώριζα τη Μάιλι, τη Hannah και τον εαυτό μου. Τώρα τα έχω ενώσει», εξηγεί.

Και καταλήγει: «Μπορώ να έχω και τα απλά πράγματα — να ξυπνάω στο σπίτι μου, να φροντίζω τα σκυλιά μου — και ταυτόχρονα να ανεβαίνω στη σκηνή ως Hannah και να βλέπω τον κόσμο να συγκινείται».

Δεν είναι πια δύο κόσμοι, εξηγεί. Είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο: «Μπορώ να τα έχω όλα».

*Με πληροφορίες από: Variety