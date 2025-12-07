Η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ότι το δαχτυλίδι των αρραβώνων της ήταν «προσφορά Black Friday»

Η Μάιλι Σάιρους παρουσίασε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, κατά την εμφάνισή της στο Jimmy Kimmel Live! το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Η 33χρονη σταρ έδειξε στον φακό το διαμάντι κοπής cushion που της χάρισε ο σύντροφός της, Μαξ Μοράντο, επιβεβαιώνοντας και on air τη χαρμόσυνη είδηση του αρραβώνα, η οποία είχε ήδη γνωστοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου από πηγές του People.

Το δαχτυλίδι είχε προηγουμένως τραβήξει τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες, με τη Σάιρους να το συνδυάζει στο κόκκινο χαλί με μαύρη δημιουργία Gucci, δίπλα στον 27χρονο μουσικό.

«Ήταν σαν προσφορά της Black Friday, μωρό μου»

Κατά τη συζήτησή της με τον Τζίμι Κίμελ, η τραγουδίστρια δεν έχασε το χιούμορ της, αστειευόμενη ότι το δαχτυλίδι του αρραβώνα ήταν «προσφορά Black Friday».

«Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιεί πως, αν περίμενε τρεις εβδομάδες, δεν θα χρειαζόταν να βρει δώρο για τα Χριστούγεννα», αστειεύτηκε ο Κίμελ για τον Μοράντο.

«Ήταν σαν προσφορά της Black Friday, μωρό μου», απάντησε αστειευόμενη η Σάιρους.

«Δεν ήταν, αλλά ήταν έξυπνος», διευκρίνισε, προσθέτοντας: «Ίσως και να ήταν. Δεν είμαι σίγουρη. Καλύτερα να μην ήταν.»

To εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων

Το κόσμημα, σχεδιασμένο κατά παραγγελία από την κοσμηματοποιό Τζάκι Άιτς, αποτελείται από διαμάντι 4–5 καρατίων τοποθετημένο σε φαρδιά βάση από χρυσό 14 καρατίων.

Οι εκτιμήσεις για την αξία του ποικίλλουν:

Η Ντανιέλα Ταραντίνο της Blue Nile υπολογίζει ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 450.000 δολάρια, χαρακτηρίζοντάς το παράδειγμα μιας σύγχρονης τάσης με east–west bezel setting.

Από την άλλη, η ειδικός Ρέιν Χιρς, πρώην εκτιμήτρια του Antiques Roadshow, τοποθετεί την πιθανή λιανική τιμή μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διαμαντιού.

Η Σάιρους είχε εντοπιστεί πρώτη φορά να φορά το δαχτυλίδι στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Deux Moi. Το ζευγάρι γνωρίστηκε και συνδέθηκε ερωτικά τον Δεκέμβριο του 2021, στα παρασκήνια της πρωτοχρονιάτικης εκπομπής του NBC Miley’s New Year’s Eve Party στο Μαϊάμι.