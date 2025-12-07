magazin
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ότι το δαχτυλίδι των αρραβώνων της ήταν «προσφορά Black Friday»
Fizz 07 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Η Μάιλι Σάιρους δήλωσε ότι το δαχτυλίδι των αρραβώνων της ήταν «προσφορά Black Friday»

Η Μάιλι Σάιρους παρουσίασε επίσημα το δαχτυλίδι αρραβώνων της στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Η Μάιλι Σάιρους παρουσίασε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, κατά την εμφάνισή της στο Jimmy Kimmel Live! το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Η 33χρονη σταρ έδειξε στον φακό το διαμάντι κοπής cushion που της χάρισε ο σύντροφός της, Μαξ Μοράντο, επιβεβαιώνοντας και on air τη χαρμόσυνη είδηση του αρραβώνα, η οποία είχε ήδη γνωστοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου από πηγές του People.

Το δαχτυλίδι είχε προηγουμένως τραβήξει τα βλέμματα στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες, με τη Σάιρους να το συνδυάζει στο κόκκινο χαλί με μαύρη δημιουργία Gucci, δίπλα στον 27χρονο μουσικό.

YouTube thumbnail

«Ήταν σαν προσφορά της Black Friday, μωρό μου»

Κατά τη συζήτησή της με τον Τζίμι Κίμελ, η τραγουδίστρια δεν έχασε το χιούμορ της, αστειευόμενη ότι το δαχτυλίδι του αρραβώνα ήταν «προσφορά Black Friday».

«Αναρωτιέμαι αν συνειδητοποιεί πως, αν περίμενε τρεις εβδομάδες, δεν θα χρειαζόταν να βρει δώρο για τα Χριστούγεννα», αστειεύτηκε ο Κίμελ για τον Μοράντο.

«Ήταν σαν προσφορά της Black Friday, μωρό μου», απάντησε αστειευόμενη η Σάιρους.

«Δεν ήταν, αλλά ήταν έξυπνος», διευκρίνισε, προσθέτοντας: «Ίσως και να ήταν. Δεν είμαι σίγουρη. Καλύτερα να μην ήταν.»

To εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων

Το κόσμημα, σχεδιασμένο κατά παραγγελία από την κοσμηματοποιό Τζάκι Άιτς, αποτελείται από διαμάντι 4–5 καρατίων τοποθετημένο σε φαρδιά βάση από χρυσό 14 καρατίων.

Οι εκτιμήσεις για την αξία του ποικίλλουν:

  • Η Ντανιέλα Ταραντίνο της Blue Nile υπολογίζει ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 450.000 δολάρια, χαρακτηρίζοντάς το παράδειγμα μιας σύγχρονης τάσης με east–west bezel setting.
  • Από την άλλη, η ειδικός Ρέιν Χιρς, πρώην εκτιμήτρια του Antiques Roadshow, τοποθετεί την πιθανή λιανική τιμή μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διαμαντιού.

Η Σάιρους είχε εντοπιστεί πρώτη φορά να φορά το δαχτυλίδι στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Deux Moi. Το ζευγάρι γνωρίστηκε και συνδέθηκε ερωτικά τον Δεκέμβριο του 2021, στα παρασκήνια της πρωτοχρονιάτικης εκπομπής του NBC Miley’s New Year’s Eve Party στο Μαϊάμι.

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Το σημερινό (7/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ που ξεχωρίζει από το μπάσκετ, όπως και το ΠΑΟΚ - Άρης από τη Super League

Σύνταξη
Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα: Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο – Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.
Έρευνα 07.12.25

Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο - Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.

Έλληνες και Γερμανοί επιστήμονες, που υπογράφουν την έρευνα στο Scientific Reports, αποκάλυψαν άγνωστα υδροθερμικά πεδία που επιβεβαιώνουν ότι το ηφαιστειακό σύστημα του νησιού παραμένει ζωντανό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
Διαμορφώνοντας πεποιθήσεις 07.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να μεταμορφώνει την πολιτική. Και όπως τα social media συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των πολιτικών διαιρέσεων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

