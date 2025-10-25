Μάιλι Σάιρους: Τι την ενέπνευσε για το τραγούδι της στη νέα ταινία της σειράς «Avatar»

Η Μάιλι Σάιρους συνδράμει με ένα πρωτότυπο τραγούδι στο soundtrack της συνέχειας της κινηματογραφικής σειράς «Avatar».

Μάιλι Σάιρους: Η απώλεια τους σπιτιού ήταν η έμπνευση

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, κοινοποιώντας απόσπασμα του τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι εμπνεύστηκε από τη δική της εμπειρία της απώλειας του σπιτιού της στο Μαλιμπού σε καταστροφική πυρκαγιά το 2018.

Όπως διευκρίνισε, επλήγη από την πυρκαγιά και ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες και έγραψε το τραγούδι που έχει βαθύ νόημα για εκείνη.

«Σε ευχαριστώ, Τζέιμς Κάμερον, για την ευκαιρία να μετατρέψω αυτή την εμπειρία σε μουσικό φάρμακο.

Τα θέματα της ταινίας για ενότητα, θεραπεία και αγάπη αντηχούν βαθιά μέσα στην ψυχή μου, και το να είμαι έστω και ένα μικρό αστέρι στο σύμπαν που έχει δημιουργήσει η οικογένεια της σειράς Avatar είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» σημείωσε.

Dream As One

Το τραγούδι «Dream As One» που γράφτηκε σε συνεργασία με τους Μαρκ Ρόνσον, Άντριου Γουάιατ και Σάιμον Φράνγλεν και θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, είναι η πρώτη νέα δουλειά της Σάιρους από τότε που κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ της και τη συνοδευτική ταινία Something Beautiful νωρίτερα φέτος.

Τον Νοέμβριο του 2018, η Σάιρους και ο τότε σύντροφός της Λίαμ Χέμσγουορθ έχασαν το σπίτι τους στις φλόγες των καταστροφικών πυρκαγιών στη Νότια Καλιφόρνια.

Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.