Μάιλι Σάιρους: Τι την ενέπνευσε για το τραγούδι της στη νέα ταινία της σειράς «Avatar»
Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
- Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν – «Τα πάω πολύ καλά μαζί του»
- Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Η Μάιλι Σάιρους συνδράμει με ένα πρωτότυπο τραγούδι στο soundtrack της συνέχειας της κινηματογραφικής σειράς «Avatar».
Μάιλι Σάιρους: Η απώλεια τους σπιτιού ήταν η έμπνευση
Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, κοινοποιώντας απόσπασμα του τραγουδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι εμπνεύστηκε από τη δική της εμπειρία της απώλειας του σπιτιού της στο Μαλιμπού σε καταστροφική πυρκαγιά το 2018.
Όπως διευκρίνισε, επλήγη από την πυρκαγιά και ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες και έγραψε το τραγούδι που έχει βαθύ νόημα για εκείνη.
«Σε ευχαριστώ, Τζέιμς Κάμερον, για την ευκαιρία να μετατρέψω αυτή την εμπειρία σε μουσικό φάρμακο.
Τα θέματα της ταινίας για ενότητα, θεραπεία και αγάπη αντηχούν βαθιά μέσα στην ψυχή μου, και το να είμαι έστω και ένα μικρό αστέρι στο σύμπαν που έχει δημιουργήσει η οικογένεια της σειράς Avatar είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» σημείωσε.
View this post on Instagram
Dream As One
Το τραγούδι «Dream As One» που γράφτηκε σε συνεργασία με τους Μαρκ Ρόνσον, Άντριου Γουάιατ και Σάιμον Φράνγλεν και θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, είναι η πρώτη νέα δουλειά της Σάιρους από τότε που κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ της και τη συνοδευτική ταινία Something Beautiful νωρίτερα φέτος.
Τον Νοέμβριο του 2018, η Σάιρους και ο τότε σύντροφός της Λίαμ Χέμσγουορθ έχασαν το σπίτι τους στις φλόγες των καταστροφικών πυρκαγιών στη Νότια Καλιφόρνια.
Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.
- Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
- Πως γκρεμίστηκαν οι σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά εξαιτίας του… Ρόναλντ Ρίγκαν
- Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
- Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
- Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις