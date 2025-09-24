Μάιλι Σάιρους: Το νέο τραγούδι της «Secrets» είναι αφιερωμένο στον πατέρα της

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε νέο τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

Μετά το διαζύγιο του Μπίλι Ρέι και της Τις Σάιρους το 2022, η Μάιλι και τα πέντε αδέρφια της έχουν αποκόψει τις σχέσειες με τους γονείς τους.

«Secrets»: Ένα τραγούδι για την ιδιόρυθμη σχέση με τον πατέρα της

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οποίο, όπως εξήγησε, ήταν μια αναφορά στην αποξένωσή της από τον πατέρα της.

Μάιλι Σάιρους: Τι γράφει στην ανάρτηση της

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως προσφορά ειρήνης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα αλλά πάντα αγαπούσα» έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram μαζί με σύντομο απόσπασμα από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού.

«Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και τον Μικ Φλίτγουντ που έφεραν μαγεία στη μουσική».

«Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου» σημείωσε στη λεζάντα.

Οι στίχοι του νέου τραγουδιού

«Η αγάπη δεν είναι φυλακή/ Δεν είμαι φύλακας, όχι/ Οπότε ακόμα κι όταν σε κρατάω/ Δεν θα σε κλειδώσω μέσα/ Μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όσο θέλεις» αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Η ανάρτηση του πατέρα της

Ο πατέρας της έλαβε ένα αντίγραφο του τραγουδιού τον περασμένο μήνα για τα γενέθλιά του και κοινοποίησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι στο τηλέφωνό του.

«Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου έκανε το δώρο της μουσικής και μου έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο Secrets και έβαλε τους αγαπημένους μου μουσικούς των Fleetwood Mac να παίξουν σε αυτό! Σ’ αγαπώ Μάιλι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.