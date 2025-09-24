magazin
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μάιλι Σάιρους: Το νέο τραγούδι της «Secrets» είναι αφιερωμένο στον πατέρα της
Culture Live 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Μάιλι Σάιρους: Το νέο τραγούδι της «Secrets» είναι αφιερωμένο στον πατέρα της

Η Μάιλι Σάιρους στέλνει το δικό της μήνυμα προς τον πατέρα της, μέσω του τραγουδιού της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Spotlight

Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε νέο τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

Μετά το διαζύγιο του Μπίλι Ρέι και της Τις Σάιρους το 2022, η Μάιλι και τα πέντε αδέρφια της έχουν αποκόψει τις σχέσειες με τους γονείς τους.

«Secrets»: Ένα τραγούδι για την ιδιόρυθμη σχέση με τον πατέρα της

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οποίο, όπως εξήγησε, ήταν μια αναφορά στην αποξένωσή της από τον πατέρα της.

Μάιλι Σάιρους: Τι γράφει στην ανάρτηση της

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως προσφορά ειρήνης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα αλλά πάντα αγαπούσα» έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram μαζί με σύντομο απόσπασμα από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού.

«Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και τον Μικ Φλίτγουντ που έφεραν μαγεία στη μουσική».

«Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου» σημείωσε στη λεζάντα.

Οι στίχοι του νέου τραγουδιού

«Η αγάπη δεν είναι φυλακή/ Δεν είμαι φύλακας, όχι/ Οπότε ακόμα κι όταν σε κρατάω/ Δεν θα σε κλειδώσω μέσα/ Μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όσο θέλεις» αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Η ανάρτηση του πατέρα της

Ο πατέρας της έλαβε ένα αντίγραφο του τραγουδιού τον περασμένο μήνα για τα γενέθλιά του και κοινοποίησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι στο τηλέφωνό του.

«Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου έκανε το δώρο της μουσικής και μου έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο Secrets και έβαλε τους αγαπημένους μου μουσικούς των Fleetwood Mac να παίξουν σε αυτό! Σ’ αγαπώ Μάιλι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Αϋπνία: Είναι θέμα… προσωπικότητας;

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
«Πληρωμένοι προβοκάτορες» 22.09.25

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σύνταξη
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Είμαι ακόμα συντετριμένος»: Το ένα πράγμα που δεν έχει ξεπεράσει Τζον Μπον Τζόβι στην πορεία του με τους Bon Jovi
Fizz 24.09.25

«Είμαι ακόμα συντετριμένος»: Το ένα πράγμα που δεν έχει ξεπεράσει Τζον Μπον Τζόβι στην πορεία του με τους Bon Jovi

Ο leader των Bon Jovi Τζον Μπον Τζόβι ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο άφησε το συγκρότημα ο κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα - έστω κι αν έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
«Για την Ελευθερία της Σκέψης» 24.09.25

Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ

Από το σύμβολο της ακροδεξιάς έως τους ατρόμητους δημοσιογράφους σε ζώνες συγκρούσεων: Ποιος θα λάβει το υψηλότερο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα διεκδικήσει 50.000 ευρώ;

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα συστήματά της μπορεί να μη γίνουν ποτέ ασφαλή
«Θανατηφόρο τρίπτυχο» 24.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα συστήματά της μπορεί να μη γίνουν ποτέ ασφαλή

Μια κρυμμένη εντολή σε ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να καταστήσει μια απλή και ασφαλή διαδικασία σε κίνδυνο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και καλά εκπαιδευμένη, φαίνεται ότι δεν είναι ποτέ αλάνθαστη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov
13ωρο 24.09.25

Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov

Πυρά στο εργασιακό νομοσχέδιο εξαπέλυσαν σωματεία και πολίτες, με βροχή αρνητικών σχολίων στη διαβούλευση, ιδίως για το 13ωρο. Οι εργοδοτικοί φορείς από την άλλη... ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ διοργανώνουν συνάντηση για τη Λιβύη με τη συμμετοχή όλων, και Τουρκίας, πλην Ελλάδας
Νέα Υόρκη 24.09.25

Σε συνάντηση των ΗΠΑ για τη Λιβύη ήταν όλοι εκεί, και η Τουρκία, πλην Ελλάδας

Οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η εξήγηση του ΟΗΕ για τις ατυχίες του Τραμπ με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα
Εξηγήσεις 24.09.25

Ο ΟΗΕ βάζει στη θέση τους κυλιόμενη σκάλα, τηλεϋποβολέα και... Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε μέχρι και απολύσεις για την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας στην οποία θα ανέβαινε ο Τραμπ, αλλά ο ΟΗΕ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την... πηγή του κακού.

Σύνταξη
Σημείο καμπής για το καινούργιο
Opinion 24.09.25

Σημείο καμπής για το καινούργιο

Η χώρα με δίψα ψάχνει για κάποιο νέο αφήγημα. Που θα της δείχνει το μέλλον με χρώματα ρεαλισμού και αισιοδοξίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο