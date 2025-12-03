Μάιλι Σάιρους: Αρραβωνιάστηκε τον Μαξ Μοράντο, ύστερα από 4 χρόνια σχέσης

Η Μάιλι Σάιρους αρραβωνιάστηκε τον Μαξ Μοράντο μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαιώνει το Page Six. Το ζευγάρι εμφανίστηκε ευτυχισμένο στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες.

Η Σάιρους ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020.

Σε μια συνέντευξη για το εξώφυλλο του βρετανικού Vogue τον Ιούνιο του 2023, η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί τη γλυκιά ιστορία για το πώς γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Morando.

Η κοινή εμφάνιση και το πανάκριβο δαχτυλίδι

Η 33χρονη ποπ σταρ και ο 27χρονος μουσικός εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα πόζαραν για φωτογραφίες, με την Μάιλι Σάιρους να επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμάντι της. Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Jacquie Aiche επιβεβαίωσε αργότερα μέσω της εκπροσώπου της, Francesca Consulting, ότι είχε κατασκευάσει το δαχτυλίδι κατά παραγγελία.

Η δημιουργός μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για το δαχτυλίδι, σημειώνοντας ότι είναι μια κομμένη πέτρα σε μια «χοντρή» χρυσή ταινία 14 καρατίων.

🚨 MILEY CYRUS & MAX MORANDO ARE OFFICIALLY ENGAGED 💍. pic.twitter.com/Trox32KtlN — Miley Official (@MileyCyrusBz) December 2, 2025

Μάιλι Σάιρους – Μαξ Μοράντο: Μαζί στα γενέθλια

Το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε παρέα τα γενέθλια της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία δήλωσε:

«Τα 33 είναι ήδη λαμπερά χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά σας. Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. ? Σας αγαπώ όλους».