Κολάν με γούνες ερμίνα και τακούνια 20 εκατοστών – Η Vivienne Westwood χλεύασε την ανώτερη τάξη

«Πρέπει να γελάνε; Γελάνε», ρώτησε η Σου Λόουλι τη Vivienne Westwood όταν αντικαθιστούσε τον Τέρι Γουόγκαν στην τηλεοπτική του εκπομπή το 1988, ενώ το κοινό γελούσε δυνατά βλέποντας ένα μοντέλο που φορούσε ρούχα της σχεδιάστριας.

«Νομίζω ότι αισθάνεται υπέροχα», απάντησε η Westwood, εμφανώς ενοχλημένη. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να γελάνε… Αν δεν σταματήσουν να γελάνε, θα πω στον επόμενο να μην βγει. Μπορείτε να γελάτε, αλλά κοιτάξτε και καλά».

Ο κόσμος δεν γελάει πια, ή τουλάχιστον αν γελάει, είναι μαζί με τη Westwood και όχι εις βάρος της.

Στην καλύτερή της μορφή, η αισθητική της ήταν προκλητική και γοητευτικά ειρωνική, κοφτερή και χαριτωμένη, και αυτό ήταν που την βοήθησε τελικά να γίνει κάτι σαν προσωπικότητα του κατεστημένου, παραμένοντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά ανυπότακτη σε θέματα όπως το περιβάλλον. Κόρη εργατών εργοστασίου που έγιναν υποδιευθυντές ταχυδρομείου στο Derbyshire, είχε μια εντυπωσιακή πορεία.

Μέχρι τον θάνατό της το 2022, σε ηλικία 81 ετών, η Dame Vivienne Westwood είχε καταστεί βασίλισσα της μόδας. Η κηδεία της τελέστηκε μάλιστα σε καθεδρικό ναό. Έγινε το είδος της σχεδιάστριας που τιμάται με δική της έκθεση. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες.

Η έκθεση «Vivienne Westwood: Rebel, Storyteller, Visionary» εγκαινιάζεται στο Μουσείο Bowes στο Barnard Castle, στο Co Durham, στις 28 Μαρτίου.

Τάσεις προβοκάτορα

Τελικά, η Vivienne Westwood έγινε γνωστή ως «η βασίλισσα του πανκ» -μια αντίφαση που ήταν το σήμα κατατεθέν της από την αρχή της καριέρας της ως σχεδιάστρια.

Αυτό υπογραμμίζει πόσο η Βρετανία, ανεξάρτητα από τις ιεραρχίες της, είναι επιδέξια στο να αγκαλιάζει τους αουτσάιντερ, ακόμα και εκείνους με τάσεις προβοκάτορα. Δεν ήταν μάλιστα η μόνη πανκ που έγινε εθνικός θησαυρός της Αγγλίας.

Όπως δείχνει η έκθεση στο Bowes, τίποτα δεν άρεσε περισσότερο στη Westwood από το να παίζει με τη σημειολογία της βρετανικότητας. Αναστάτωσε το etiquette της βασιλικής οικογένειας με ψεύτικα στέμματα και γούνες ερμίνα. (Υπάρχει μια φωτογραφία της από το 1987 όπου ποζάρει φορώντας και τα δύο).

Ήταν εξωγήινη

Υιοθέτησε παραδοσιακά, βρετανικά υφάσματα όπως το τουίντ και το ταρτάν, μετατρέποντάς τα σε κάτι καινούργιο. Πήγε μάλιστα τόσο μακριά ώστε να κλέψει το λογότυπο με τη σφαίρα από την Harris Tweed Association το 1986, προσθέτοντας το δικό της δαχτυλίδι του Κρόνου για καλό και για κακό, υπογραμμίζοντας πόσο εξωγήινη ήταν.

(Η HTA ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένη με αυτό, όπως είναι κατανοητό, αλλά τελικά συμφώνησε να κάνει τα στραβά μάτια, θεωρώντας ότι αυτό που έκανε ήταν τελικά διαφήμιση).

Σε ένα σύνολο με μίνι φούστα που παρουσιάζεται στην έκθεση, από τη συλλογή Anglomania του 1993, το εφευρετικό ταρτάν αγγίζει τα όρια του φωσφορίζοντος χρώματος και συνοδεύεται από μια ψεύτικη καρφίτσα ασφαλείας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να φαίνεται σαν να τρυπάει το μάγουλο αυτής που τη φοράει.

Πάνκισσες με καρφίτσες

Ξεχάστε τα κορίτσια με τα μαργαριτάρια, εδώ είχαμε πάνκισσες με καρφίτσες. Αν και, στην πραγματικότητα, υπήρχε και εμπορικός χαρακτήρας σε ένα τέτοιο στυλ -αντικείμενα που μπορούσαν να αγοραστούν και να φορεθούν.

Αυτή ήταν η συλλογή που δημιούργησε μια από τις πιο διάσημες στιγμές στην πασαρέλα, όταν η 22χρονη Ναόμι Κάμπελ έπεσε από τα μπλε παπούτσια της με πλατφόρμα και σχέδιο ψεύτικου κροκοδείλου -ύψους 20 εκατοστών- και κατάφερε να φαίνεται ενθουσιασμένη γι’ αυτό.

Μια άλλη έκδοση των παπουτσιών βρίσκεται στη σειρά Bowes και το αρχικό ζευγάρι της Κάμπελ βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Victoria & Albert.

Τα πάνω-κάτω

Η Westwood ανανέωσε επίσης ευρύτερους κανόνες της ενδυματολογίας, μεταμορφώνοντας, για παράδειγμα, το κοστούμι με λεπτές ρίγες για τη συλλογή της «Café Society» του 1994, μετατρέποντάς το από επαγγελματική ενδυμασία σε ρούχο για πάρτι, συνδυασμένο με ένα πουκάμισο με γιακά τύπου «wing» που θα άξιζε στον Τζον Τραβόλτα, μια γραβάτα τύπου «bootlace» του Τζον Γουέιν και ένα μεταξωτό μαντήλι της πριγκίπισσας Άννας.

Η ασεβής προσέγγισή της στις συμβατικές αντιλήψεις για το καλό γούστο αποδείχθηκε θεμελιώδης για τη μόδα του 21ου αιώνα.

Ευτυχισμένη

Ωστόσο, η αισθητική της μπορεί να έχει και μια κλασική πτυχή -σχεδόν βασιλική- όπως το μαύρο φόρεμα με μπουστάκι που φόρεσε στα Όσκαρ την περασμένη Κυριακή το βράδυ η Βραζιλιάνα ηθοποιός Μαρία Φερνάντα Καντίδο, σε συνδυασμό με διαμάντια Tiffany που θα μπορούσαν να γεμίσουν τον Πύργο του Λονδίνου.

Το πιο διάσημο φόρεμά της ήταν το μοντέλο «σύννεφο», με το οποίο η Κάρι Μπράντσο της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προσπαθεί να παντρευτεί στην πρώτη ταινία Sex and the City (2008). Η Πάρκερ το φόρεσε ξανά πριν από τρία χρόνια στη τηλεοπτική συνέχεια And Just Like That…

Πρόκειται για φορέματα που μοιάζουν βγαλμένα από πίνακες του Φραγκονάρ ή του Μπουσέ, και μάλιστα η Westwood αποτύπωσε το έργο του τελευταίου «Δάφνις και Χλόη» στο χαρακτηριστικό της κορσέ. Ένα από τα μπλουζάκια της με σλόγκαν που παρουσιάζονταν στην έκθεση -«Ποιος στο διάολο χρειάζεται την τέχνη;»- ήταν σίγουρα ειρωνικό, όπως και τόσα άλλα.

Γιατί, ναι, παράλληλα με την αναζήτησή της για την «βρετανικότητα» υπήρχε μια ευρύτερη ιστορικότητα, τον οποίο τροφοδότησε σε μεγάλο βαθμό με επισκέψεις στη Συλλογή Wallace στο Λονδίνο. «Ποτέ δεν είμαι πιο ευτυχισμένη από όταν κοιτάζω τους γαλλικούς πίνακες στη Συλλογή Wallace», είπε κάποτε.

Δίπλα σε αντικείμενα του 18ου αιώνα

Είναι εν μέρει η αγάπη της για όλα τα γαλλικά πράγματα που οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της έκθεσης στο Μουσείο Bowes, ένα ίδρυμα επικεντρωμένο στις διακοσμητικές τέχνες που ιδρύθηκε από ένα ζευγάρι εμμονικών γαλλόφιλων το 1892 σε ένα ειδικά κατασκευασμένο «πύργο».

Τα 48 looks από το παλιό της αρχείο εκτίθενται δίπλα σε έργα τέχνης και αντικείμενα του 18ου αιώνα από τη μόνιμη συλλογή του μουσείου.

Το εφαρμοστό φόρεμα της Westwood με το μοτίβο Boulle του 1990 (ο Boulle ήταν επιπλοποιός του Λουδοβίκου XIV) και το μαντήλι με το ίδιο μοτίβο (και πάλι από το «Δάφνις και Χλόη») παρουσιάζεται δίπλα, μεταξύ άλλων, σε ένα ζευγάρι πορσελάνινων φιγούρων από το Τσέλσι που απεικονίζουν έναν βοσκό και μια βοσκοπούλα από τα μέσα του 18ου αιώνα, καθώς και σε ένα μεταξωτό κεντητό που απεικονίζει μια κυρία και έναν κύριο να παίζουν τους βοσκούς, περίπου από την ίδια εποχή.

Παντρεύτηκε τον μαθητή της

Τα πρώτα σύνολα της έκθεσης χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η Westwood απομακρυνόταν, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή, από τον δεύτερο σύζυγό της, τον καλλιτέχνη και ιμπρεσάριο Malcolm McLaren.

(Είχε ένα παιδί από τον πρώτο της σύζυγο, έναν μαθητευόμενο σε εργοστάσιο ηλεκτρικών σκουπών, και ένα άλλο από τον McLaren, ενώ τελικά παντρεύτηκε τον μαθητή της που έγινε συνεργάτης της, Andreas Kronthaler, ο οποίος σήμερα ηγείται του οίκου).

Για τον συλλέκτη έργων της Westwood, Πίτερ Σμίθσον, η δεκαετία μετά τον McLaren ήταν η περίοδος της ακμής της. «Ήταν τότε που βρήκε πραγματικά τον εαυτό της», λέει, «με μια λαμπρή παρωδία όλων των αγγλικών και των ανώτερων τάξεων».

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υποστηρίζει, «άρχισε να μεταβαίνει από την αφήγηση ιστοριών στα φανταχτερά κοστούμια, από την παρωδία στην παντομίμα».

*Η έκθεση «Vivienne Westwood: Rebel, Storyteller, Visionary» βρίσκεται στο Μουσείο Bowes, στο Co Durham, από τις 28 Μαρτίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, thebowesmuseum.org.uk

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: EPA/Gero Breloer