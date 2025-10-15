Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Ο θάνατος της Vivienne Westwood το 2023, σκόρπισε απύθμενη θλίψη για ποικίλλους λόγους – ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η σχεδιάστρια που συνδέθηκε με το πανκ κίνημα, που μίλησε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, τον καπιταλισμό που ρημάζει την ανθρώπινη ψυχή και την κλιματική κρίση που απειλεί την ίδια την ύπαρξη κάθε πλάσματος που αναπνέει, δεν θα ήταν πλέον κοντά μας.

Ωστόσο, για καλή μας τύχη, η καρδιά της κληρονομιάς που άφησε πίσω της χτυπά ακόμη δυνατά. Και αυτό το οφείλουμε στην εγγονή της, το μοντέλο και ακτιβίστρια Cora Corré, η οποία έχει αναλάβει την διαχείρηση του Vivienne Westwood Foundation, το οποίο όπως αναφέρει το εισαγωγικό του σημείωμα «βασίζεται σε τέσσερις άρρηκτα συνδεδεμένους πυλώνες αλλαγής: Σταματήστε την κλιματική αλλαγή, σταματήστε τον πόλεμο, υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαμαρτυρηθείτε ενάντια στον καπιταλισμό».

Τ-shirt ενάντια σε έναν κόσμο που καταρρέει

Τώρα, η Corré ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει εμβληματικά κομμάτια από το ανεκτίμητης αξίας αρχείο της Vivienne Westwood. Σε τέσσερα t-shirt περιορισμένης έκδοσης, τα γυναικεία στήθη που φιλοτέχνησε η βρετανίδα σχεδιάστρια ζωντανεύουν, ώστε να υποστηριχθεί οικονομικά το εγχείρημα – το οποίο ξεκίνησε το 2019.

View this post on Instagram A post shared by SHOWstudio (@showstudio)

«Όταν ήταν ακόμα ζωντανή, σχεδίασε μια τελευταία συλλογή και εργάστηκε και σε αυτό το έργο», ανέφερε η Corré, όπως μεταδίδει το Dazed. «Ήταν υπέροχο να τη βλέπουμε χαρούμενη σχεδιάζοντας τόσα ξεχωριστά πράγματα και να δουλεύουμε όλοι μαζί ως οικογένεια. Δυστυχώς, αυτό που πιστεύαμε ότι θα ήταν η πρώτη από πολλές συλλογές στα τελευταία χρόνια της ζωής της, αποδείχθηκε η τελευταία», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, τα έσοδα από τις πωλήσεις των t-shirt θα διατεθούν σε τέσσερις οργανώσεις και πρωτοβουλίες: Erasing 76 Crimes, Environmental Justice Foundation, Peace Direct και Streets Kitchen – που προσπαθούν να καταπολεμήσουν το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, να υπερασπιστούν δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και των ανθρώπων που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες.

«Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Αν η Vivienne μπορούσε να δει έστω και ένα μικρό μέρος της τρέχουσας κατάστασης, θα μας έλεγε να συνεχίσουμε [να παρουσιάσουμε την τελευταία της συλλογή στον κόσμο]», είπε το μοντέλο στο πρακτορείο.

View this post on Instagram A post shared by Iconic Archive (@iconic__archive)

Η συλλογή απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Nick Knight, ο οποίος είχε για μοντέλα του προσωπικότητες από την μουσική βιομηχανία και τον κόσμο της μόδας όπως: Colin Jones, Fontaines DC, καθώς και τη μούσα της Westwood, Κέιτ Μος.

«Επιλέξαμε τους πρωταγωνιστές μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν με την Vivienne ή να πιστεύουν στους σκοπούς που υποστηρίζουμε», λέει η Corré στο Dazed. «Είναι πολύ σημαντικό που η Κέιτ συμμετέχει σε αυτό. Είναι μια εικόνα και σήμαινε πολλά για τη Vivienne. Είναι σαν να κλείνει ο κύκλος – πολλές από τις πιο θρυλικές στιγμές της Westwood στις πασαρέλες είχαν ως πρωταγωνίστρια την Κέιτ».

*Με πληροφορίες από: Dazed