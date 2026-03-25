Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Το στούντιο ανακοίνωσε ότι η Κίρστεν Ντανστ θα πλαισιώσει τη Σίντνεϊ Σουίνι στο «The Housemaid’s Secret», το οποίο βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της σειράς που έγραψε η Φρίντα ΜακΦάντεν (Freida McFadden) και κυκλοφόρησε το 2023.

Ο Πολ Φιγκ επιστρέφει στη σκηνοθεσία και την παραγωγή, πλαισιωμένος από τον Τοντ Λίμπερμαν μέσω της Hidden Pictures και τη Σουίνι για λογαριασμό της Fifty-Fifty Films.

Το σενάριο υπογράφει και πάλι η Ρεμπέκα Σόνενσαϊν (Rebecca Sonnenshine), η οποία διασκεύασε με επιτυχία το πρώτο βιβλίο για τη μεγάλη οθόνη, σύμφωνα με το Deadline.

Ο Μικέλε Μορόνε αναλαμβάνει και πάλι το ρόλο του Enzo, ωστόσο η Αμάντα Σέιφριντ και ο Μπράντον Σκλέναρ δεν θα συμμετάσχουν στο καστ, καθώς η πλοκή μεταφέρεται σε ένα άλλο σπιτικό με διαφορετικά μυστικά.

Στο «The Housemaid’s Secret», η Millie (Σουίνι) «ξεκινά μια νέα δουλειά ως οικονόμος στο σπίτι μιας γυναίκας της οποίας δεν της επιτρέπεται ποτέ να δει, καθώς εκείνη παραμένει συνεχώς πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα.

Καθώς όμως αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αποκαλύπτεται σταδιακά μια αλήθεια που απειλεί να φέρει στο φως μυστικά πολύ πιο σκοτεινά ακόμη και από το δικό της παρελθόν».

«Είναι τιμή μας να φέρουμε το επόμενο κεφάλαιο του «The Housemaid» στη μεγάλη οθόνη με την Κίρστεν Ντανστ. Είναι ένα είδωλο. Η καριέρα της χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικό πλούτο και τόλμη», δήλωσε η πρόεδρος του κινηματογραφικού τμήματος της Lionsgate, Έριν Γουέστερμαν, (Erin Westerman).

«Απέναντι στην πάντα καθηλωτική Σίντνεϊ Σουίνι, η Ντανστ θα αποτελέσει μια εκρηκτική δύναμη σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται», συμπλήρωσε.

Πρόσφατα η Ντανστ εντάχθηκε και στο καστ του «A Minecraft Movie 2» το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο Ιούνιο, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του βραβευμένου Ρούμπεν Έστλουντ (Ruben Östlund) με τίτλο «The Entertainment System Is Down».