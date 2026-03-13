Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν ένιωθε αυτοπεποίθηση λόγω του μεγέθους του στήθους της

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν ήταν πάντα τόσο σίγουρη για τον εαυτό της.

Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σχετικά με την εικόνα του σώματός της σε μια συνέντευξη στο Us Weekly που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου. Όπως είπε στο περιοδικό, δυσκολευόταν ιδιαίτερα να αποδεχτεί το μέγεθος του στήθους της.

«Είχα πάντοτε μεγάλο στήθος. Φορούσα 32DD στην έκτη τάξη και δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση», μοιράστηκε.

«Δεν μου ταιριάζει»

Η ηθοποιός της ταινίας «The Housemaid» δήλωσε ότι μόνο όταν υποδύθηκε τον ρόλο της Cassie στην σειρά «Euphoria» του HBO «άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο σημαντική είναι η αυτοπεποίθηση· τα σώματά μας είναι υπέροχα».

View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly)

«Πρέπει να τα αποδεχόμαστε και να νιώθουμε πραγματικά καλά με τον εαυτό μας», συνέχισε. Η ηθοποιός εξήγησε ότι, ενώ της άρεσε η γκαρνταρόμπα της Cassie, εξακολουθούσε να δυσκολεύεται με την εφαρμογή των ρούχων.

«Πάντα έλεγα: ‘Ω, δεν μου ταιριάζει’», θυμήθηκε.

Ανδρικό βλέμμα;

Η εμπειρία αυτή την οδήγησε τελικά να ξεκινήσει τη δική της σειρά εσωρούχων.

Η Σουίνι γιόρτασε το λανσάρισμα της μάρκας τον Ιανουάριο με μια αποκαλυπτική φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Cosmopolitan. Μια φωτογραφία από τη σειρά αναδεικνύει τις καμπύλες της ηθοποιού, με την ηθοποιό να φορά μόνο μια μαύρη ποδιά Miu Miu και λευκά εσώρουχα SYRN.

«Σχεδιάζουν τα εσώρουχα [της μάρκας μου] μόνο γυναίκες και έχω μια καταπληκτική, ετερόκλητη ομάδα», είπε. «Τα μοντέλα μου έχουν διαφορετικούς τύπους σώματος. Πάντα λέω: ‘Θέλω να το δω σε κάθε σώμα’. Δεν μπορώ να είμαι το μοναδικό μοντέλο. Πρέπει να βεβαιωθώ ότι όλοι αισθάνονται πραγματικά καλά όταν το φορούν», συμπλήρωσε.

Επίσης, απάντησε στα σχόλια που υποστήριζαμ ότι η μάρκα της δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να ικανοποιεί το ανδρικό βλέμμα.

«Ο κόσμος λέει: ‘Α, το κάνει αυτό για τους άντρες’ ή ‘Α, είναι κορίτσι που αρέσει στους άντρες’», είπε. «Αλλά εγώ λέω: ‘Τι είναι πιο ‘κοριτσίστικο’ από το να ελέγχεις εσύ η ίδια το σώμα σου;’».

*Με πληροφορίες από: People