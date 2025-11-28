Δήμαρχος Ερμιονίδας: Μέσα σε 7 ώρες έπεσαν 110 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Νοεμβρίου 2025, ο Δήμος Ερμιονίδας επλήγη με μεγάλη σφοδρότητα από το καιρικό φαινόμενο «Adel».

Ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους, έπληξαν το σύνολο του Δήμου, με το επίκεντρο της κακοκαιρίας να εντοπίζεται σε Ερμιόνη, Κρανίδι, Κοιλάδα, Φούρνους, Λουκαΐτι.

Σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, κάνει λόγο για τεράστιες ποσότητες βρόχινου νερού που έπεσαν στην περιοχή: «Μέσα σε 7 ώρες έπεσαν 110 τόνοι νερού ανά στρέμμα, δηλαδή περίπου το 1/3 του νερού που πέφτει όλο το χρόνο στον Δήμο μας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οικίες, δρόμοι, ο κάμπος της Ερμιόνης, ο κάμπος Κρανιδίου – Κοιλάδας, να καταρρεύσουν παλιά οικήματα, να προκληθούν πτώσεις δέντρων, παράσυρση οχημάτων και να προξενηθούν εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες.

Πριν ακόμα ξημερώσει, κινητοποιήθηκε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, προκειμένου να επισκευαστούν οι ζημιές και να καθαρίσουν οι δρόμοι από τα νερά και τα φερτά υλικά.

Συγκεκριμένα, από τις πρωινές ώρες επιχειρούν ένα γκρέιντερ του Δήμου, ένα μηχάνημα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πάνω από 10 σκαπτικά μηχανήματα έργου ιδιωτών, τα οποία καθαρίζουν τους δρόμους και απομακρύνουν τα φερτά υλικά και τα μπάζα, έτσι ώστε το συντομότερο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στα σημεία που έχει διακοπεί».

Αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημάρχου, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Γιάννη Γεωργόπουλου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννη Ανδριανό, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχό και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας κ. Βασίλη Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον Δήμο Ερμιονίδας, με σκοπό να υπάρξει συντονισμός των περαιτέρω ενεργειών.

Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει ήδη αποστείλει αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ενώ παράλληλα έγινε αναγγελία στον ΕΛΓΑ για αποζημίωση των καλλιεργειών, που επλήγησαν από την έντονη χαλαζόπτωση, κατόπιν της σχετικής επιθεώρησης.

Με νεότερη Ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι συνδημότες μας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις από τις καταστροφές, που υπέστησαν οι περιουσίες τους από την θεομηνία «Adel».

