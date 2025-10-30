Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.
Ένα πρόβλημα 45 ετών πλησιάζει στην επίλυση του και αφορά την επάρκεια νερού στο Δήμο Ερμιονίδας. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 806.000,00 ευρώ προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα, που θα καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης του Πορτοχελίου Ερμιονίδας.
«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον Δήμο μας, καθώς με τη συγκεκριμένη απόφαση ξεκινάει η οριστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος 45 ετών, αυτό της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στην περιοχή μας.. Με τη σημερινή εξέλιξη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ερμιονίδα, ένα κεφάλαιο ευημερίας, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής»αναφέρει στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή Ερμιονίδας και προσθέτει:
«Η νέα μονάδα αφαλάτωσης θα εξασφαλίσει σταθερή, καθαρή και ποιοτική υδροδότηση για την περιοχή του Πορτοχελίου συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ανάπτυξη του τουρισμού και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Ο Δήμος Ερμιονίδας επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του έργου βασίζεται στην ολοκληρωμένη μελέτη και στα τεύχη δημοπράτησης που έχουν ήδη εκπονηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας.
Διαχείριση των υδάτινων πόρων
Το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Ερμιονίδας για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής μας.
Πολύ σύντομα, προσθέτει ο δήμος Ερμιονίδας, αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή «Χώνια», δυναμικότητας 4.000 m³/ημέρα, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες ύδρευσης της Κοιλάδας και του Κρανιδίου και ακολουθεί η έγκριση της χρηματοδότησης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα στην Ερμιόνη».
