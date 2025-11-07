Δεν γίνεται να αποφύγουμε τις επισκέψεις στον κτηνίατρο για κανέναν λόγο καθώς είναι ο επαγγελματίας που… κρατά στα χέρια του την υγεία του σκύλου μας.

Ωστόσο, δεν είναι μικρό το ποσοστό σκύλων, που όταν πηγαίνουν στον κτηνίατρο διακατέχονται από άγχος.

«Συχνά, κηδεμόνες μου εξομολογούνται πως τα σκυλάκια τους είχαν μια τραυματική εμπειρία και από τότε είτε τρέμουν τον κτηνίατρο είτε γίνονται επιθετικά μόλις κάποιος πλησιάσει τα αυτιά ή τα νύχια τους», αναφέρει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Δανάη Συναδινού.

Γιατί είναι όμως, σημαντικό να μην έχει άγχος ο σκύλος όταν επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρο; Και τι μπορούμε να κάνουμε ως κηδεμόνες σε συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν το κατοικίδιό μας; Δύο ερωτήματα που τίθενται στην κα Συναδινού.

Εξηγεί, λοιπόν, ότι όταν ένας σκύλος φοβάται, στον οργανισμό του τα επίπεδα κορτιζόλης (ορμόνη του άγχους) εκτοξεύονται στα ύψη. Αυτή η ορμόνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα για μέρες μετά το γεγονός, που τον άγχωσε.

Το άγχος του δυσκολεύει διαδικασίες, όπως τη λήψη αίματος ή τη χορήγηση εμβολίου ή την επούλωση/ίαση καθώς ένα ζώο σε πανικό δεν κάθεται ακίνητο εύκολα.

Επίσης, μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια μιας διάγνωσης καθώς, για παράδειγμα, αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός ή η θερμοκρασία του, που δεν θα οφείλονται σε κάποια ασθένεια. Ή υπάρχει περίπτωση κάθε φορά που ο σκύλος μας καταλαβαίνει πως θα πάει στον κτηνίατρο, να αγχώνεται. Και έτσι να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες δυσκολίες ως προς την ιατρική του φροντίδα.

«Είναι σημαντικό να προσέξουμε αυτή τη διαδικασία τόσο για τα κουτάβια -που έρχονται σε επαφή με τον κτηνίατρο για πρώτη φορά- όσο και για ζωάκια που παρουσιάζουν ήδη άγχος ή και σημάδια επιθετικότητας», επισημαίνει η κα Συναδινού.

Στην περίπτωση που δούμε ότι ο σκύλος δυσφορεί κάνουμε ένα διάλειμμα

Μπορούμε, λοιπόν, να ζητήσουμε μερικά πράγματα που θέλουμε να κάνει ο κτηνίατρος, ή εμείς, για το καλό του κατοικίδιου μας.

Επίσης, μαθαίνουμε ποιο είναι το ιδανικό «κτηνιατρικό» περιβάλλον για αυτούς τους σκύλους. Και αυτά είναι τα εξής, σύμφωνα με την κα Συναδινού.

Επικοινωνία με την κλινική ή το κτηνιατρείο

Πριν την επίσκεψή μας στην κλινική – κτηνιατρείο, φροντίζουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για πράγματα που ο σκύλος μας φοβάται ή τον αγχώνουν.

Για παράδειγμα, κάποια σκυλιά, αγχώνονται ιδιαίτερα με το περιβάλλον του κτηνιατρείου. Ο κτηνίατρος μπορεί να τα εξετάσει και να τους κάνει ένεση στο αμάξι και έτσι δεν χρειάζεται να μπουν και να βγουν στην κλινική -κτηνιατρείο. Ή εάν δεν νοιώθουν άνετα με άλλα ζώα μπορούμε να κανονίσουμε το ραντεβού πρωί – πρωί, αργά το βράδυ ή εκτός ωραρίου ώστε να μην έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Τι κάνουμε εάν δούμε τον σκύλο μας να νοιώθει άβολα

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο της επίσκεψης δούμε πως το ζώο μας ζορίζεται εμφανώς, μπορούμε να ζητήσουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίζουμε αργότερα. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τη «γλώσσα του σώματος» των σκύλων.

Το περιβάλλον που θα ήταν καλό να επικρατεί στην κτηνιατρική κλινική ή στο κτηνιατρείο

Στον χώρο να υπάρχει ηρεμία, παίρνουμε βαθιές ανάσες, οι κινήσεις να είναι αργές και η φωνή όλων, απαλή.

Επίσης, να μην ακούγονται δυνατοί ήχοι, όπως από μηχανήματα, συνομιλίες, γαβγίσματα ή κραυγές ζώων. Είναι καλό, να παίζει μουσική ή λευκός θόρυβος καθώς καλύπτει ήχους, που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να αποφύγουμε.

Στον χώρο να μην αναδίδονται έντονες μυρωδιές καθώς τα σκυλιά και οι γάτες έχουν ισχυρή όσφρηση και τα ενοχλεί ακόμα και η έντονη οσμή του καθαριστικού ή του αίματος.

Φερομόνες

Σε όλο τον χώρο να έχουν τοποθετηθεί συσκευές διάχυσης (diffusers) φερομονών οι οποίες έχουν ηρεμιστική δράση. Εμείς από την άλλη πλευρά μπορούμε να φοράμε στο κατοικίδιό μας κολάρο φερομονών.

Διάδρομοι με αντιολισθητικά χαλάκια

Τα αντιολισθητικά χαλάκια κρατούν τον βηματισμό των ζώων σταθερό, ιδίως των ηλικιωμένων, εάν γλιστράνε και δυσκολεύονται.

Τι ζητάμε από τον κτηνίατρο

«Μπορεί να έχουμε εκπαιδεύσει το σκυλάκι μας μέσω συνεργατικής φροντίδας (cooperative care) να μας δίνει τη συγκατάθεσή του για ιατρικές διαδικασίες. Όπως το κόψιμο νυχιών, τον εμβολιασμό, την εξέταση αυτιών ή δοντιών. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον κτηνίατρο να μας επιτρέψει να έχουμε την πετσέτα μας ή όποιο άλλο αντικείμενο χρησιμοποιούμε κατά την εκπαίδευση. Και να βρισκόμαστε κι εμείς στον χώρο ώστε να ακουμπάει το πηγούνι του στο χέρι μας», αναφέρει η κα Συναδινού.

Ηρεμιστικό

Για κάποια ζώα το να πάρουν ηρεμιστικό όταν πηγαίνουν στον κτηνίατρο, μπορεί να αποτελέσει μια προσωρινή λύση – μέχρι να εκπαιδευτεί όσο είναι ακόμα νεαρό.

Συζητήστε με τον κτηνίατρο σας, επισημαίνει η κα Συναδινού, εάν αυτό είναι κάτι που ταιριάζει στην περίπτωση σας. Αλλά σίγουρα δουλέψτε και με έναν εκπαιδευτή γιατί δεν είναι λύση καθώς δεν μπορεί να χορηγείται στο ζώο πολύ συχνά. Για παράδειγμα, το κόψιμο των νυχιών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε μήνα, αλλά δεν μπορούμε να ναρκώνουμε ένα ζώο κάθε μήνα εφόρου ζωής.

Φίμωτρο

Το φίμωτρο, όπως λέει η κα Συναδινού, στα μάτια πολλών κηδεμόνων είναι κάτι άσχημο και βάρβαρο και αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν. Όμως, ένα φίμωτρο που ταιριάζει σωστά στο κεφάλι του σκύλου μας, του επιτρέπει να ανοίγει το στόμα του, για να αναπνέει καλά και να πίνει νερό. Μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο.

Εάν του μάθουμε ήρεμα και σαν παιχνίδι να φοράει φίμωτρο προληπτικά, τότε έχουμε ένα ζώο, που όταν και όποτε χρειαστεί να φορέσει φίμωτρο θα είναι συνηθισμένο και δεν θα αγχώνεται. Με τον ίδιο τρόπο μαθαίνει να φοράει και το κολάρο.

Μερικές φορές το να πάρουμε όλες τις προφυλάξεις είναι το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ώστε να είναι όλοι ήρεμοι προκειμένου να φροντίσουμε σωστά ένα ζώο, που δυσκολεύεται στο κτηνιατρείο.

Κουτάβια και κτηνίατρος

Όσον αφορά στα κουτάβια, τονίζει η κα Συναδινού, καλό είναι να συνεργάζεται ο κτηνίατρος με τους εκπαιδευτές ώστε οι πρώτες τους εμπειρίες να είναι θετικές. Αλλά και για να προτείνονται στους νέους κηδεμόνες τρόποι προκειμένου να μην είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι μέχρι 4 μηνών καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει τα εμβόλια τους. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για το «χτίσιμο» της αυτοπεποίθησης τους, κάτι που τείνει να προκαλεί αρκετές φοβίες αργότερα.

Αλληλοβοήθεια με τον κτηνίατρο

Τέλος, η κα Συναδινού, λέει: «Για ένα σκυλάκι που δεν φοβάται μια σχετικά βιαστική, ή και λίγο αγχωτική επίσκεψη στον κτηνίατρο δεν αποτελεί μεγάλο θέμα. Όταν όμως, έχουμε ένα σκυλάκι που δείχνει έντονη δυσαρέσκεια ή σημάδια άγχους, καλό είναι να κάνουμε βήματα για να το βοηθήσουμε. Και να έχουμε τη συνεργασία του κτηνιάτρου μας».

● Η κυρία Δανάη Συναδινού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων.

Από το 2016 ασχολείται επαγγελματικά με τα σκυλιά. Τότε βρισκόταν στο Λονδίνο και ξεκίνησε ένα doggy daycare σε μια φάρμα στην οποία φρόντιζε σκυλιά κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως, αλλά και τα σαββατοκύριακα. Από το 2018 που απέκτησε την πιστοποίηση της εκπαιδεύτριας, ξεκίνησε να προσφέρει και υπηρεσίες εκπαίδευσης επίσημα ενώ το 2021 έκλεισε τη φάρμα και αφοσιώθηκε στην εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση σκύλων γίνεται με ολιστική προσέγγιση, σεβασμό, και καλοσύνη. Βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

Προσφέρει ειδική αγάπη σε σκυλιά με μεγάλα συναισθήματα και ροπή προς το άγχος και τον φόβο. Υποστήριξη υιοθετημένων σκύλων να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον, να δεθούν με τη νέα τους οικογένεια, ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για μια αρμονική ζωή στο νέο τους σπίτι.

Υποστήριξη σκύλων που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε μεγάλες αλλαγές: μετακομίσεις, μετοικίσεις, νέο μωρό στο σπίτι, νέο ζώο στο σπίτι κ.ά.

Δουλεύει έχοντας ως πυξίδα της τις ανάγκες τόσο του σκύλου όσο του κηδεμόνα, αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

Instagram: @thedogmademedoit.gr

Website: https://www.thedogmademedoit.co.uk