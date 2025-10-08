Κατασκευή νέου δρόμου από Δερβενοχώρια προς Ελευσίνα

Νέος δρόμος και γέφυρα θα κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο οποίος και υπέγραψε την σχετική απόφαση ένταξης του έργου.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού Οινόη – Σκούρτα – Στεφάνη – Μαγούλα – Ελευσίνα και συγκεκριμένα του τμήματος που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

Η αρχή του οδικού τμήματος χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Στεφάνης (σε απόσταση περίπου 350μ) και το πέρας του έργου βρίσκεται βόρεια του λατομείου τσιμεντοβιομηχανίας (απόσταση 2,8χλμ επί της υφιστάμενης οδού), σε βιομηχανική περιοχή με εγκαταστάσεις ξυλείας και σωληνουργίας.

Κατασκευή γέφυρας

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή δίιχνης αρτηρίας μήκους 7,44 χλμ. και ισόπεδου κόμβου. Προβλέπεται και η κατασκευή γέφυρας με άνοιγμα 35 μέτρων περίπου για την διάβαση της οδού πάνω από το κανάλι του Μόρνου. Σημαντικό, επίσης, έργο κατά μήκος της οδού είναι η αντιμετώπιση ασταθών εδαφών και κατολισθήσεων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευήν έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων (τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), αποχέτευσης-αποστράγγισης, κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες και όλες οι απαιτούμενες υποστηρικτικές δράσεις.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 13.965.567,4 ευρώ. Τη μελέτη του έργου συνέταξαν και επικαιροποίησαν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.