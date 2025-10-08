newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Κατασκευή νέου δρόμου από Δερβενοχώρια προς Ελευσίνα
Αυτοδιοίκηση 08 Οκτωβρίου 2025

Κατασκευή νέου δρόμου από Δερβενοχώρια προς Ελευσίνα

Νέο οδικό έργο στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Νέος δρόμος και γέφυρα θα κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε ο  Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο οποίος και υπέγραψε την σχετική απόφαση ένταξης του έργου.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού Οινόη – Σκούρτα – Στεφάνη – Μαγούλα – Ελευσίνα και συγκεκριμένα του τμήματος που βρίσκεται  εξ ολοκλήρου στην Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

Η αρχή του οδικού τμήματος χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Στεφάνης (σε απόσταση περίπου 350μ) και το πέρας του έργου βρίσκεται βόρεια του λατομείου τσιμεντοβιομηχανίας (απόσταση 2,8χλμ επί της υφιστάμενης οδού), σε βιομηχανική περιοχή με εγκαταστάσεις ξυλείας και σωληνουργίας.

Κατασκευή γέφυρας

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή δίιχνης αρτηρίας μήκους 7,44 χλμ. και ισόπεδου κόμβου. Προβλέπεται και η κατασκευή γέφυρας με άνοιγμα 35 μέτρων περίπου για την διάβαση της οδού πάνω από το κανάλι του Μόρνου. Σημαντικό, επίσης, έργο κατά μήκος της οδού είναι η αντιμετώπιση ασταθών εδαφών και κατολισθήσεων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευήν έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων (τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), αποχέτευσης-αποστράγγισης, κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες και όλες οι απαιτούμενες υποστηρικτικές δράσεις.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 13.965.567,4 ευρώ. Τη μελέτη του έργου συνέταξαν και επικαιροποίησαν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας.

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

