Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καραμπάγκ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00), με στόχο τη νίκη που ενδεχομένως να του δώσει μια θέση στο top-8 της διοργάνωσης και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την 11άδα της πειραϊκής ομάδας για τον αποψινό αγώνα, με τον έμπειρο Βάσκο τεχνικό να παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Πιρόλα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο και Πιρόλα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Βέλντε, Κωστούλα και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Πιρόλα. Ντάνι Γκαρθία, Εσε. Βέλντε, Κωστούλας, Ζέλσον. Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against Qarabağ! 🔴⚪#Olympiacos #OLYQAR #UEL pic.twitter.com/iL4j5BxD1u

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 30, 2025