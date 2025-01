Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με την Σλάβια Πράγας

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας, στην Τούμπα (23/1, 22:00), για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ραζβάν Λοτσέσκου να κάνει γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Κοτάρσκι κάτων από τα δοκάρια, τους Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας, τους Οζντόεφ και Σβαμπ στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Τάισον, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Σβαμπ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ

#Starting11 Our starting 11 against Slavia Praha at Toumba stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKSLA #UEL #OurWay pic.twitter.com/JooB9zhz7q

— PAOK FC (@PAOK_FC) January 23, 2025