Συναγερμός σήμανε στο Σαν Αντόνιο, στο Τέξας, όταν άντρας πυροβόλησε επτά αστυνομικούς.

Ο δράστης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, είχε ταμπουρωθεί σε ένα διαμέρισμα και άνοιξε πυρ εναντίον των ενστόλων που έφτασαν εκεί, αφού ειδοποιήθηκαν ότι κάποιος σχεδίαζε να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας, που βρέθηκε νεκρός μετά την επίθεση στους αστυνομικούς, είχε κλειστεί επί ώρες στο σπίτι. «Ο πρώτος αστυνομικός που έφτασε τραυματίστηκε από σφαίρες, όπως και οι επόμενοι έξι», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ουίλιαμ ΜακΜάνους.

Breaking overnight..

Seven police officers have been shot, one after the other, after responding to a call made from inside a home in San Antonio, Texas, police said…

All have non life threatening injuries and shooter committed suicide..

pic.twitter.com/nlGMrG1zBt

