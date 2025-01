Δύο αστυνομικοί από το Σεντ Λούις του Μιζούρι των ΗΠΑ εγκατέλειψαν αβοήθητο έναν άνδρα που υπέφερε έπειτα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Πλάνα από κάμερα σώματος που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν τους αξιωματικούς Ty Warren και Austin Fraser να ανταποκρίνονται σε κλήση για έναν άνδρα που δήλωσε ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει σε ένα πάρκο της πόλης.

Μάλιστα ο ένας από τους δύο ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά πως η βάρδιά του τελειώνει σύντομα.

«Δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν την μ@@@ία. Ας κάνουμε μια βόλτα και επιστρέφουμε», είπε ο Fraser. Δευτερόλεπτα μετά ο ίδιος προσθέτει: «Σχολάω σε 30 λεπτά».

Οι δύο αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από τον άνδρα που χαροπάλευε, ο οποίος αργότερα πέθανε και αναγνωρίστηκε ως ο Urayoan Rodriguez-Rivera.

Όταν επέστρεψαν στη σκηνή, ένας άλλος αστυνομικός είχε ήδη ανταποκριθεί στην κλήση. Ο Warren και ο Fraser δεν του είπαν ποτέ ότι τον είχαν εντοπίσει εκείνοι νωρίτερα.

Δείτε το βίντεο:

Exclusive: Body cam shows St Louis officers walk away from man found shot, still breathing in Forest Park. pic.twitter.com/Oo0oGUDYno

— Kathy (@Kathy202424) January 8, 2025