Αγνοώντας το αιματοκύλισμα στις αγορές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απασφάλισε, κηρύσσοντας και επισήμως την έναρξη του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, με τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς να είναι ήδη σε ισχύ…

Τις ώρες πριν από την εφαρμογή – στις 12:01 π.μ. της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον – ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι οι δασμοί όντως ισχύουν, διαψεύδοντας τις όποιες προσδοκίες της αγοράς για παράταση χρόνου. Οι κινήσεις ανεβάζουν τους δασμούς στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και διακινδυνεύουν έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο εάν άλλα έθνη αντεπιτεθούν με εισφορές στις εισαγωγές των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς στην Κίνα έως και 104% μαζί με φόρους εισαγωγών σε περίπου 60 εμπορικούς εταίρους που έχουν εμπορικά πλεονάσματα με τις ΗΠΑ. Αυτό έρχεται μετά την έναρξη ισχύος ενός βασικού δασμού 10% για τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ το Σάββατο. Οι ασιατικές χώρες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο βάρος των μέτρων, με την Καμπότζη και το Βιετνάμ να είναι αντιμέτωπες με εισφορές 49% και 46% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

«Οι δασμοί ισχύουν και τα χρήματα πέφτουν σε ένα επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί, και θα είναι υπέροχο για εμάς. Θα είναι υπέροχο για άλλες χώρες. Μας έχουν καταπατήσει και κακοποιούν χώρες για πολλά χρόνια» υπογράμμισε ο Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Οι δασμοί στην Κίνα περιλαμβάνουν προηγούμενες εισφορές 20% που συνδέονται με τη διακίνηση φαιντανύλης, έναν «αμοιβαίο» δασμό 34% που προκύπτει από υπολογισμό με βάση το διμερές εμπορικό ισοζύγιο και έναν επιπλέον δασμό 50% που ανακοίνωσε ο Τραμπ αφού το Πεκίνο δήλωσε ότι θα απαντήσει φορολογώντας τις εξαγωγές των ΗΠΑ στην Κίνα.

Ο πρόεδρος χαιρέτισε επίσης τις εκκλήσεις των συμμάχων των ΗΠΑ που τον θέλουν να μειώσει τους δασμούς του , λέγοντας την Τρίτη ότι ομάδες από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα ήταν καθ’ οδόν για να συνάψουν συμφωνίες. Ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα .

«Τα πάμε πολύ καλά στη σύναψη, τις ονομάζω προσαρμοσμένες συμφωνίες, όχι αυθόρμητες», είπε ο Τραμπ. «Ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Μερικές φορές πρέπει να το ανακατέψεις λίγο».

Η Κίνα πέρασε στην αντεπίθεση, διακηρύσσοντας τα σχέδιά της να «παλέψει μέχρι το τέλος». Η κλιμάκωση των εντάσεων καθιστά λιγότερο πιθανή οποιαδήποτε επικείμενη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και τα τελευταία σχόλια αύξησαν τον κίνδυνο ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Νο. 2 του Σι, Li Qiang, είπε ότι η χώρα του διαθέτει άφθονα εργαλεία πολιτικής για να «αντισταθμίσει πλήρως» τυχόν αρνητικά εξωτερικά σοκ στον απόηχο των δασμών του Τραμπ.

Άλλες οικονομικές δυνάμεις αντεπιτίθενται επίσης. Στον Καναδά, τέθηκε επίσης σε ισχύ ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα ένας αντιδασμός 25% στους δασμούς αυτοκινήτων που επέβαλε ο Τραμπ στον βόρειο γείτονά του την περασμένη εβδομάδα. Στην Ευρώπη, τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία πιέζουν για μια πιο σκληρή απάντηση.

Οι δασμοί σηματοδοτούν μια βαθιά ανατροπή σε δεκαετίες απελευθέρωσης της παγκόσμιας οικονομίας και – εάν διατηρηθούν – θα οδηγήσουν σε πλήρη αναμόρφωση των παγκόσμιων εμπορικών προτύπων.

Το ξεπούλημα στις αγορές βαθαίνει στην Ασία, επεκτείνοντας μια βουτιά που ξεκίνησε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε για πρώτη φορά τους δασμούς την «ημέρα της απελευθέρωσης» την περασμένη εβδομάδα. Τα αμερικανικά ομόλογα, τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, το δολάριο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών που παρακολουθούν τον S&P 500, όλα υποχώρησαν απότομα.

Η ιστορική απόφαση για την επιβολή δασμών περιορίζει την επιθετική εμπορική πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να επαναφέρει μια παγκόσμια οικονομική τάξη που λέει ότι «ξερίζωσε» την Αμερική εδώ και δεκαετίες.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Scott Bessent, προσπάθησαν να συζητήσουν πιθανές εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και άλλες χώρες – ένα μήνυμα που έδωσε ελπίδα στους επενδυτές ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να μαλακώσει τη στάση του μετά από πίεση από δισεκατομμυριούχους συμμάχους , εμπορικούς εταίρους και Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης κεφαλαίων για τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ έδωσε έναν προκλητικό τόνο, λέγοντας ότι άλλες χώρες «θέλουν να συνάψουν συμφωνία μαζί μας», αλλά οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται «αναγκαστικά» καμία συμφωνία και είναι «ευτυχισμένες όπως είναι». Και πρόσθεσε: «Ξέρω τι στο διάολο κάνω!».

«Σας λέω, αυτές οι χώρες μας καλούν, φιλούν τον κ$%%λο μου», καυχήθηκε ο Τραμπ στο δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον.

«Είναι», συνέχισε. «Πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ μιμήθηκε κάποιον λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα, κύριε»

Trump: “These countries are calling us up. Kissing my ass.” pic.twitter.com/a52SfBnsf8

— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025