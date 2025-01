Νεκρή μαθήτρια στο Νάσβιλ από περιστατικό με πυροβολισμούς

Ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε σε καφετέρια λυκείου στο Νάσβιλ των ΗΠΑ, όταν ένας 17χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια μαθήτρια. Ο δράστης, μετά την επίθεση, αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στο λύκειο Antioch, λίγο μετά τις 11 π.μ., σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.

Εκτός από τη νεκρή μαθήτρια, μια ακόμα τραυματίστηκε στο χέρι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ ένας μαθητής φέρει τραύμα στο πρόσωπο και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Οι αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό, θέτοντας το σχολείο σε κατάσταση αποκλεισμού.

Το σχολείο εξέδωσε ανακοίνωση διαβεβαιώνοντας ότι ο δράστης δεν αποτελεί πλέον απειλή και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Το λύκειο Antioch, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, αριθμεί περισσότερους από 2.000 μαθητές και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της περιοχής. Το γεγονός έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Γονείς, μαθητές και καθηγητές εκφράζουν την ανησυχία και τη θλίψη τους, ενώ τίθενται ερωτήματα για την ασφάλεια στα σχολεία και την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα πρόληψης τέτοιων τραγικών περιστατικών.

