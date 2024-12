Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί μετά από το συμβάν με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

Αρχικά η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι υπήρχαν «πολλοί τραυματίες». Σύμφωνα με το NBC, ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι και ο νεαρός δράστης που άνοιξε πυρ.

Πιο συγκεκριμένα, οι πυροβολισμοί έπεσαν στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life στις 10:57 το πρωί (τοπική ώρα).

Αρκετοί από τους τραυματίες, τουλάχιστον επτά, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

UPDATE:

First videos from the location of the shooting at the Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin.

Local emergency scanners are reporting that up to 12 people may have been injured and the shooter is down. pic.twitter.com/zUcY4h00Qs

— FlashFeed (@FlashFeed365) December 16, 2024