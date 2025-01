Αποκάλυψη «βόμβα» στο εξωτερικό: Νέα μπασκετική λίγκα στα σκαριά από ομάδα επενδυτών

Αποκαλύψεις που αλλάζουν το παγκόσμιο μπασκετικό χάρτη από το Bloomberg, που σε δημοσίευμά του κάνει λόγο για προσπάθειες ομάδας επενδυτών να δημιουργήσουν μία νέα μπασκετική λίγκα, ώστε να μπει… απέναντι από το ΝΒΑ, αν και για την ώρα δεν το παραδέχονται πηγές κοντά στους επενδυτές.

Εξέλιξη που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχουν γίνει γνωστές ακόμη κινήσεις ή έστω λεπτομέρειες για το εν λόγω πλάνο. Ωστόσο, ήδη τα πρώτα ονόματα επενδυτών έχουν ακουστεί, που αναφέρονται στο ρεπορτάζ, αλλά και μία γενική ιδέα για το πώς θα λειτουργία η νέα λίγκα αν και εφόσων δημιουργηθεί.

A group of investors advised by Maverick Carter, LeBron James’ business partner, is seeking to raise $5 billion to form an international basketball league to rival the NBA, according to people familiar with the matter https://t.co/ETHtXHRwxf

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 16, 2025