Ο «clutch» Γουίλιαμς-Γκος, οι… υπερωρίες και ο Ντόντσιτς: Πώς άλλαξε τις ισορροπίες στη Βιτόρια ο Αμερικανός (vids)

Ο Ολυμπιακός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στη χώρα των Βάσκων, επικρατώντας μετά από μία ματσάρα της Μπασκόνια στην παράταση με 102-101 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague 48 ώρες πριν από το ματς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Οι ερυθρόλευκοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αντέδρασαν, πέτυχαν μεγάλα καλάθια και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος «άλωσαν» τη «Fernando Buesa Arena».

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» τη φετινή σεζόν, βγήκε μπροστά την κρισιμότερη στιγμή και «ντύθηκε» Γουόκαπ και… Ντόντσιτς στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια, καταγράφοντας ένα μοναδικό στατιστικό που μόνο ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε πριν στη Euroleague.

Nigel Williams-Goss tonight:

19 PTS

11 FT made

8 AST

2 STL

First to record those or better numbers since Luka Doncic in 2017/18 season. pic.twitter.com/ipjjSRq80I

— Givemestats (@iamgivemestats) January 14, 2025