Τα συγχαρητήρια του Μπαρτζώκα και η αποθέωση του Παπανικολάου (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε το… θρίλερ κόντρα στη Μπασκόνια (101-102), συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Euroleague και είδε τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, να φτάνει τις 350 ευρωπαϊκές συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα».

Αριθμός που τον κατατάσσει πρώτο στη σχετική λίστα, με τον Έλληνα φόργουορντ να είναι πλέον ο πρώτο σε συμμετοχές στην Ευρώπη, για τον Ολυμπιακό.

